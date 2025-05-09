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Плоский живот без потери мышц: кардио зона 2 и её преимущества для похудения

2:46
Спорт

Кардио в зоне 2 — это тип аэробных упражнений средней интенсивности, который помогает эффективно сжигать жир, не теряя при этом мышечную массу.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Этот метод тренировки отличается от интенсивных кардио, таких как интервальные тренировки или бег на высокой скорости, и позволяет телу использовать жир в качестве источника энергии вместо углеводов. Такой подход идеально подходит для людей, желающих похудеть, не ухудшая свою физическую форму и не рискуя потерей мышц.

Почему кардио в зоне 2 работает

Кардио в зоне 2 выполняется при пульсе, составляющем 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС). Такой диапазон позволяет организму приоритетно использовать жир как топливо, что делает его эффективным для сжигания жира. В отличие от более интенсивных тренировок, где в первую очередь используются углеводы, тренировки в зоне 2 обеспечивают более устойчивое и долговечное использование жира. Это означает, что с помощью этого метода можно значительно снизить процент жира в организме, при этом не рискуя потерей мышечной массы.

Как рассчитать свою зону 2

Для того чтобы тренироваться в зоне 2, важно вычислить свою целевую частоту сердечных сокращений. Для этого нужно рассчитать максимальную ЧСС (220 минус ваш возраст) и измерить свой пульс в покое.

Например, если вам 30 лет, ваша максимальная ЧСС — 190. Затем определите свою целевую частоту с помощью формулы:

Зона 2 = ЧСС в покое + ((Максимальная ЧСС — ЧСС в покое) x 0,6)

Это даст вам точную цифру, с которой вам нужно работать во время тренировки, чтобы оставаться в зоне 2.

Почему кардио зоны 2 идеально подходит для сжигания жира

Кардио в зоне 2 позволяет сжигать жир без риска потерять мышцы. Это достигается за счет того, что организм при таких тренировках активирует жировые отложения как источник энергии. Такой подход является более устойчивым и безопасным для организма, так как он позволяет тренироваться с умеренной интенсивностью, избегая катаболизма — процесса, при котором мышцы разрушаются из-за чрезмерной нагрузки.

Этот тип кардио можно выполнять регулярно, что помогает улучшить выносливость, ускорить метаболизм и значительно повысить общую физическую форму. Все это делает тренировки в зоне 2 отличным выбором для тех, кто хочет добиться стройной фигуры без угрозы для мышечной массы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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