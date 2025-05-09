Минус 5 см с талии за месяц — всё, что тебе нужно, это берпи

Плоский живот — это не только вопрос внешности, но и важный показатель здоровья. И хотя целенаправленно убрать жир только с живота невозможно, есть упражнения, которые ускоряют метаболизм, заставляют работать всё тело и активируют мышцы кора.
Один из лучших вариантов — берпи, упражнение, которое легко можно делать дома без оборудования.
Перед тем как приступить к жиросжигающим движениям, обязательно разогрей тело. Подойдут прыжки на месте, скакалка или прыжки "звёздочкой" — достаточно 10 минут. Разминка помогает избежать травм и улучшает эффективность самой тренировки.
Берпи считается королем упражнений, когда речь идет о сжигании калорий. Оно включает в себя присед, отжимание и прыжок — всё в одном движении. Такой формат активирует практически все группы мышц и резко увеличивает частоту сердечных сокращений, что делает его идеальным для избавления от жира, особенно в области живота.
Для результата выполняй 3 подхода по 8-12 повторений с минутным отдыхом между раундами. Главное — регулярность: занимайся 3-5 раз в неделю.
Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.