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Минус 5 см с талии за месяц — всё, что тебе нужно, это берпи

1:37
Спорт

Плоский живот — это не только вопрос внешности, но и важный показатель здоровья. И хотя целенаправленно убрать жир только с живота невозможно, есть упражнения, которые ускоряют метаболизм, заставляют работать всё тело и активируют мышцы кора.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Один из лучших вариантов — берпи, упражнение, которое легко можно делать дома без оборудования.

Сначала — разминка

Перед тем как приступить к жиросжигающим движениям, обязательно разогрей тело. Подойдут прыжки на месте, скакалка или прыжки "звёздочкой" — достаточно 10 минут. Разминка помогает избежать травм и улучшает эффективность самой тренировки.

Берпи: максимум эффекта за минимум времени

Берпи считается королем упражнений, когда речь идет о сжигании калорий. Оно включает в себя присед, отжимание и прыжок — всё в одном движении. Такой формат активирует практически все группы мышц и резко увеличивает частоту сердечных сокращений, что делает его идеальным для избавления от жира, особенно в области живота.

Как делать берпи

  • Встань прямо, ноги на ширине плеч.
  • Опустись вниз, поставив руки на пол, и откинь ноги назад в положение планки.
  • Выполни отжимание (или пропусти, если только начинаешь).
  • Верни ноги к рукам и мощно выпрыгни вверх с поднятыми руками.

Для результата выполняй 3 подхода по 8-12 повторений с минутным отдыхом между раундами. Главное — регулярность: занимайся 3-5 раз в неделю.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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