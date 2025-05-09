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Секрет выносливости: как Омега-3 помогает велосипедистам покорять вершины

Спорт

Омега-3 давно заняла место в рационе не только офисных работников и тех, кто следит за уровнем холестерина, но и у активных людей. Однако новое исследование показало: эти жирные кислоты действуют совершенно по-разному в зависимости от того, как именно вы тренируетесь.

Велосипед
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Велосипед

Любите ходить? Ваш выигрыш — в снижении воспаления. Предпочитаете велосипед? Вы будете экономнее расходовать кислород, а значит — повысите выносливость, пишет Медпульс.

Велосипедистам — больше воздуха

После 8 недель приема омега-3 велосипедисты отметили снижение потребления кислорода на 5%. Это означает, что мышцы работают эффективнее: им требуется меньше кислорода для выполнения той же нагрузки.

Такой эффект важен для тех, кто тренируется на выносливость и часто работает на высоком пульсе — в том числе в условиях ограниченного кислорода, например, в горах или в жару. Омега-3 в этом случае не просто поддерживает сердце, она улучшают саму механику энергозатрат.

А пешеходам — меньше воспаления

Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, треккинг и низкоинтенсивные кардио-нагрузки, омега-3 раскрываются по-другому. Регулярный прием добавок снижает уровень хронического воспаления, что особенно полезно для суставов, связок и мышц.

Такой эффект важен, если вы занимаетесь ежедневно, восстанавливаетесь после травм или боретесь с возрастными изменениями в опорно-двигательном аппарате.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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