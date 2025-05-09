Вот почему Камиля Харисова ставит Роналду в пример: дело не только в голах

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Блогер Камиля Харисова, ведущая "Матч ТВ" и "Ак Барс Шоу", поделилась, что её восхищает португальский футболист Криштиану Роналду.

Фото: commons.wikimedia.org by Dagur Brynjólfsson from Hafnarfjordur, Iceland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Криштиану Роналду

Она отметила, что Роналду является для неё примером самосовершенствования, так как его трудоспособность, дисциплина и физическая форма в 40 лет впечатляют её.

"Его невероятная трудоспособность, дисциплина и тот уровень физической формы, который он демонстрирует в своем возрасте, просто поражают", — сказала Харисова.

Камиля призналась, что каждый раз, когда видит Роналду на поле, это вдохновляет её и мотивирует стремиться к большему. Она также отметила, что среди зарубежных клубов ей больше всего нравится мадридский "Реал", лучшим бомбардиром которого является Роналду, пишет Газета.Ru.

Португальский нападающий забил за "Реал" 450 голов в 438 матчах.

По словам Камилии, в её семье все болеют за "Реал", особенно её брат, поэтому она тоже поддерживает эту команду. Она подчеркнула, что поддержка любимой команды для неё не только о футболе, но и о семейных моментах и общих воспоминаниях.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

