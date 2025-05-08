Приговор Арсеналу: без этого гола надеяться было бессмысленно – мнение Булыкина

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Бывший нападающий сборной России и "Байера" Дмитрий Булыкин предположил, что если бы лондонский "Арсенал" смог открыть счёт в начале ответного матча полуфинала Лиги чемпионов, игра могла бы стать ещё более зрелищной и непредсказуемой.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

По мнению Булыкина, после того как "ПСЖ" забил гол в первой встрече, стало очевидно, что "Арсеналу" будет непросто.

"Хотя если бы лондонцы забили в начале, нас бы ждал очередной шедевральный матч", — заметил Булыкин.

Но "ПСЖ" оказался сильнее, и второй гол во втором тайме решил судьбу противостояния, цитирует футболиста Газета.Ru.

Первый матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" в Лондоне завершился победой "парижан" со счётом 1:0. Это стало первой победой "ПСЖ" над "канонирами" за всю историю их встреч. В ответной игре команда из Парижа забила ещё два мяча — отличились Фабиан Руис и Ашраф Хакими. "Арсенал" смог отыграться только одним голом Букайо Сака, но этого оказалось недостаточно.

Теперь в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" сразится с миланским "Интером". Итальянская команда вырвала победу над "Барселоной" благодаря голу в дополнительное время. Ответный матч закончился драматичной ничьей 3:3, и победу "нерадзурри" принесли точные удары Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку в серии пенальти.

Уточнения

«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге.



Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий.

