Что нужно есть человеку, что бы у него был качественный рост мышц — строим идеальный рацион

Выносливость, сила, защита от травм и даже психологическая устойчивость — всё это зависит не только от тренировок, но и от того, что спортсмен кладёт себе в тарелку. Кажется, питание спортсмена не сильно отличается от рациона обычного человека, ведущего ЗОЖ. Но есть нюансы, и они — решающие.
Тренировки отнимают массу сил, поэтому спортсмену требуется больше калорий. Но дело не только в количестве, а в качестве: никакого фастфуда, только функциональная еда. Каждый кусок должен работать на результат — строить мышцы, восстанавливать ткани, защищать от травм.
Спорт — это постоянный риск: падения, удары, перегрузки. И именно питание помогает организму справляться с такими испытаниями. Без крепкого тела в профессиональном спорте не выжить.
Рацион подбирается индивидуально — с учётом вида спорта и целей. Одним нужно увеличивать мышечную массу, другим — сжигать жир, третьим — просто поддерживать форму. Но универсальные правила есть.
1. Белки — стройматериал тела
Участвуют в восстановлении мышц, переносят кислород и запускают метаболизм.
Продукты:
2. Углеводы — энергия в чистом виде
Сложные углеводы — долгий заряд, простые — быстрый, но вредный скачок сахара.
Сложные:
Простые (употреблять с осторожностью):
3. Жиры — топливо для мозга и гормонов
Важно избегать насыщенных жиров: они тормозят обмен веществ и мешают прогрессу.
Ненасыщенные (полезные):
Насыщенные (вредные):
4. Вода — элемент, без которого тело «встает»
Поддерживает температурный баланс, выводит токсины, распределяет питательные вещества. У спортсмена потери жидкости колоссальны, а значит, пить нужно часто и много.
Простые правила питания для атлета:
Питание для спортсмена — это не просто еда, а стратегический ресурс. От того, что на тарелке, зависит, что будет на пьедестале.
Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и профессиональных спортсменов, при подготовке к соревнованиям.
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