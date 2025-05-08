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Что нужно есть человеку, что бы у него был качественный рост мышц — строим идеальный рацион

2:56
Спорт

Выносливость, сила, защита от травм и даже психологическая устойчивость — всё это зависит не только от тренировок, но и от того, что спортсмен кладёт себе в тарелку. Кажется, питание спортсмена не сильно отличается от рациона обычного человека, ведущего ЗОЖ. Но есть нюансы, и они — решающие.

Здоровая еда
Фото: National Cancer Institute by Bill Branson (Photographer) is licensed under United States Department of Health and Human Services
Здоровая еда

Энергия против усталости

Тренировки отнимают массу сил, поэтому спортсмену требуется больше калорий. Но дело не только в количестве, а в качестве: никакого фастфуда, только функциональная еда. Каждый кусок должен работать на результат — строить мышцы, восстанавливать ткани, защищать от травм.

Спорт — это постоянный риск: падения, удары, перегрузки. И именно питание помогает организму справляться с такими испытаниями. Без крепкого тела в профессиональном спорте не выжить.

Подход под вид спорта

Рацион подбирается индивидуально — с учётом вида спорта и целей. Одним нужно увеличивать мышечную массу, другим — сжигать жир, третьим — просто поддерживать форму. Но универсальные правила есть.

Основы рациона спортсмена

1. Белки — стройматериал тела
Участвуют в восстановлении мышц, переносят кислород и запускают метаболизм.

Продукты:

  • Творог, молоко, кефир
  • Яйца
  • Курятина, индейка, крольчатина
  • Рыба
  • Овсянка, рис

2. Углеводы — энергия в чистом виде
Сложные углеводы — долгий заряд, простые — быстрый, но вредный скачок сахара.

Сложные:

  • Злаки, бобовые
  • Овощи, фрукты
  • Хлеб из цельного зерна
  • Орехи, ягоды, грибы

Простые (употреблять с осторожностью):

  • Сахар, конфеты
  • Сдоба
  • Газировка
  • Мёд (лучше сахара)

3. Жиры — топливо для мозга и гормонов
Важно избегать насыщенных жиров: они тормозят обмен веществ и мешают прогрессу.

Ненасыщенные (полезные):

  • Орехи
  • Рыба, морепродукты
  • Оливковое и подсолнечное масло

Насыщенные (вредные):

  • Фастфуд
  • Шоколад
  • Маргарин
  • Кокосовое масло
  • Сливочное масло

4. Вода — элемент, без которого тело «встает»
Поддерживает температурный баланс, выводит токсины, распределяет питательные вещества. У спортсмена потери жидкости колоссальны, а значит, пить нужно часто и много.

 
Простые правила питания для атлета:

  • Есть часто и по чуть-чуть — так пища усваивается быстрее.
  • Подбирать калорийность — в зависимости от цели: масса или сушка.
  • Думать наперёд — питание должно помогать не только сегодня, но и в будущем соревновании.

Питание для спортсмена — это не просто еда, а стратегический ресурс. От того, что на тарелке, зависит, что будет на пьедестале.

Уточнения

Спортивное питание (спортпит) — в широком смысле слова — это питание спортсменов вообще, в узком смысле слова — это особая группа пищевых добавок, выпускающаяся преимущественно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и профессиональных спортсменов, при подготовке к соревнованиям.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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