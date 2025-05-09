Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лапы крест-накрест: поза, в которой собака раскрывает своё самое уязвимое
Просто посыпь — и вредители в панике: эта специя работает лучше ловушек
Невидимая ловушка в кухонной планировке, из-за которой вы устаёте
Новый Corvette без кнопок? Chevrolet делает ставку на цифровую революцию
Зачем покупать, если можно сделать дома: сметана за 5 минут
Что нужно есть человеку, что бы у него был качественный рост мышц — строим идеальный рацион
200 граммов, и вы в броне: фрукт, который делает иммунитет непрошибаемым
Это сочетание спасает от воспалений, пигментации и целлюлита
Настоящая икона стиля: историк моды Александр Васильев восхитился самой необычной российской актрисой

Как приучить ребёнка к спорту без слёз и уговоров

3:11
Спорт

Ребенок пошел в школу, а с этим — и к сидячему образу жизни. Спина часами согнута над партой, тяжелый ранец тянет плечи вниз. А теперь представьте, что всё это происходит каждый день. И вот здесь на помощь приходит гимнастика.

Футбол на улице
Фото: commons.wikimedia.org by risastla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Футбол на улице

Зачем нужна гимнастика в этом возрасте

Даже если на уроках физкультуры дети двигаются, этого недостаточно. Дополнительная физическая активность помогает:

  • укрепить сердце и сосуды;
  • развить мышцы и гибкость;
  • улучшить осанку и иммунитет;
  • контролировать эмоции и снимать стресс;
  • выработать дисциплину и силу воли.

А еще — почувствовать радость от движения. Особенно если заниматься вместе с родителями: это и весело, и мотивирует.

Как правильно проводить занятия

Чтобы тренировки были безопасными и полезными, соблюдайте простые правила:

  • Выбирайте просторное, проветриваемое помещение.
  • Одежда и обувь — удобные, из дышащих тканей.
  • Идеально — делать гимнастику до завтрака. Если позже, пусть пройдет 1,5 часа после еды.
  • Следите за дыханием (вдох — через нос, выдох — через рот) и пульсом: 120 ударов в минуту — повод снизить нагрузку.
  • Всегда начинайте с разминки и заканчивайте растяжкой.

Какие упражнения подойдут

Гимнастику делят на комплексы: для спины, туловища, рук, ног, подтягивания и восстановления. Ниже — примеры для каждого направления.

Для спины:

  • Наклоны с вытянутыми руками над головой.
  • Наклоны вперед с руками за спиной.
  • Прогиб в спине из положения на коленях.

На потягивание:

  • Подъем на носки с вытягиванием рук.
  • Прогиб с руками вверх и назад.
  • Потягивание с перекрестными руками.

Для туловища:

  • Наклоны в стороны.
  • Подъем ноги и хлопок под коленом.
  • Наклон к носкам.

На восстановление:

  • Энергичная ходьба на месте.
  • Потягивания с вдохом-выдохом.
  • Подъем на носки и расслабление мышц.

Как заинтересовать ребёнка

Гимнастика — это не скучные упражнения, если подойти с фантазией:

  • Включите весёлую музыку.
  • Придумайте названия для упражнений.
  • Включайте в тренировки мяч или палку.
  • Обсуждайте спорт, питание, режим дня.
  • Рассказывайте о спортивных героях.
  • Занимайтесь играючи, и спорт станет для ребёнка удовольствием.

Гимнастика для детей 7–8 лет — это не просто зарядка, а важная часть гармоничного развития. Она помогает не только укрепить тело, но и формирует характер, учит дисциплине, развивает координацию и уверенность. Главное — сделать занятия увлекательными, подать их в игровой форме и заниматься вместе. Тогда спорт не будет обязанностью, а станет любимой привычкой. Поддержка родителей, доброжелательная атмосфера и капля фантазии — вот залог того, что ребёнок будет расти активным, здоровым и жизнерадостным.

Уточнения

Гимна́стика (греч. γυμναστικὴ τέχνη, от γυμνός — "нагой, раздетый"; родственное слово — "гимназия") — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вырастить баклажаны с первого раза — легко, если знать, как сажать и поливать
Садоводство, цветоводство
Вырастить баклажаны с первого раза — легко, если знать, как сажать и поливать Аудио 
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя
Недвижимость
Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя Аудио 
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Домашние животные
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
У нас крадут Победу: как Запад переписывает историю Великой Отечественной войны Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Последние материалы
Как приучить ребёнка к спорту без слёз и уговоров
200 граммов, и вы в броне: фрукт, который делает иммунитет непрошибаемым
Это сочетание спасает от воспалений, пигментации и целлюлита
Настоящая икона стиля: историк моды Александр Васильев восхитился самой необычной российской актрисой
Техас умеет удивлять: оазис дружелюбия среди бетонных ухмылок — в одном городе
Котлета по-киевски и кисель: культовая еда из советской столовой
Этот гарнир к шашлыку спасёт ваш желудок
Хотели сладкий перец, а вырос с огоньком? Вот ошибка, которую совершают все
Первый электрокар Ferrari: станет ли это новой эрой для марки
Пышные творожные пончики за полчаса — завтрак из детства без дрожжей и заморочек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.