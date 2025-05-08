Судейский скандал в ЛЧ: Барселона разгромлена, игроки обвиняют арбитра – детали

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игроки "Барселоны" во вторник вечером разрывались между гордостью и разочарованием после поражения в полуфинале Лиги чемпионов от миланского "Интера" после легендарного ответного матча со счетом 4:3. Это неизбежно оставит после себя сожаления. Среди них — арбитраж.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

"Интер" — отличная команда. Они хорошо защищаются, у них очень хорошие нападающие, они также знают, как держать мяч, у них автоматическая реакция. В каждом решении 50/50 все было в их пользу. Мы отдали все силы, и то, что произошло, произошло", — сказал тренер ФК "Барселона" Ханси Флик после матча. "Да, судья ошибся. Во время третьего гола "Интера" на Жераре Мартине сфолили. После этого, я думаю, была игра рукой. Но мы не должны оправдываться", — добавил Рональд Араужо в смешанной зоне.

Хотя самым обсуждаемым событием стал пенальти, назначенный Лаутаро Мартинесу в первом тайме за фол Пау Кубарси. Среди самых откровенных — Педри.

Испанский полузащитник не скрывал своего разочарования в смешанной зоне: "Это не первый случай с этим судьей. УЕФА должен разобраться в этом".

Эрик Гарсия более подробно рассказал о центральном арбитре Шимоне Марчиняке и рефери VAR Деннисе Хиглере, которые оставили неприятную память для "Барсы" в 2022 году… на поле "Интера".

"Я думаю, что футбол был очень жесток к нам", — сказал Эрик Гарсия в эфире Movistar.

Он добавил, что в них этом году никто не верил. Многие говорили о переходном годе с большим количеством молодых игроков.

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

