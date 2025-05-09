Венгер считает, что победители Лиги Европы не должны играть в Лиге чемпионов

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Будучи главой отдела развития глобального футбола ФИФА, легендарный бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер время от времени предлагал несколько изменений правил ради улучшения этого вида спорта. На этот раз Венгер предположил, что было бы лучше, если бы команда, победившая в Лиге Европы, не обеспечивала себе также участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Он считает, что правило, вступившее в силу в 2016 году и предусматривающее лучшую путевку в еврокубки для победителя, нужно отменить.

"Победители Лиги Европы должны автоматически попадать в следующий турнир, но не обязательно в Лигу чемпионов. Это особенно важно для Премьер-лиги, где пять команд уже сделали это независимо. Я думаю, что УЕФА должен задуматься и проанализировать этот вопрос", — заявил Венгер.

Он добавил, что наверняка найдутся те, кто будет утверждать, что для поддержания внимания, интереса и мотивации в Лиге Европы победителям необходимо дополнительное вознаграждение в виде квалификации в Лигу чемпионов.

Уточнения

Арсе́н Шарль Эрне́ст Венге́р (фр. Arsène Charles Ernest Wenger; французское произношение: ​ [aʁsɛn vɛŋɡɛʁ]; род. 22 октября 1949, Страсбург) — французский футбольный тренер.

