Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота, мощь и спокойствие в одной траве — и это вовсе не сказка бабушки
Почему соседские помидоры остаются целыми, а ваши трескаются
Тайны Рио-Гранде, что происходит с дикой природой
Проверьте свою квартиру: эти детали дизайнеры давно признали безвкусицей
Салон благоухает, кузов блестит: летняя автохимия, без которой машина не переживёт сезон
Не верите, что телефон шпионит за вами? Этот тест раскроет правду
Маленький комок хаоса: что делать, если котёнок превращает дом в площадку для паркура
Burger King попалась на крючок судейской правды — сэндвичи оказались меньше рекламных версий
Гвардиола назвал самого сложного тренера, с которым он когда-либо работал

Интер вышел в финал ЛЧ после драмы с дополнительным временем и голевой феерией против Барсы

1:22
Спорт

Матч "Интера" и "Барселоны" закончился победой миланского клуба со счетом 4:3. Таким образом, "нерадзурри" вышли в финал турнира с общим счетом 7:6.

Барселона
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барселона

Лаутаро Мартинес открыл счет на 21-й минуте, а Хакан Чалханоглу сделал счет 2:0 с пенальти на первой минуте добавленного времени первого тайма после фола Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса.

Каталонцы отреагировали незамедлительно во втором тайме, и на 54-й минуте Жерар Мартин отдал голевую передачу Эрику Гарсии, сделав счет 1:2, а затем защитник снова отдал голевой пас, но на этот раз на Дани Ольмо, который получил травму на 60-й минуте.

На 87-й минуте Рафинья совершил полный разворот, и, казалось бы, все было решено, но на третьей добавленной минуте Франческо Ачерби довел счет до 3:3. На 99-й минуте дополнительного времени Давиде Фратези точным ударом вывел "Интер" вперед, а "Барселона" продолжала прессинговать, но не сумела сравнять счет после нескольких великолепных сейвов вратаря хозяев Яна Соммера.

Таким образом, "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов и ждет победителя матча "Арсенал" — "ПСЖ".

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Новости спорта
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги Аудио 
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Красота и стиль
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Последние материалы
Красота, мощь и спокойствие в одной траве — и это вовсе не сказка бабушки
Почему соседские помидоры остаются целыми, а ваши трескаются
Тайны Рио-Гранде, что происходит с дикой природой
Проверьте свою квартиру: эти детали дизайнеры давно признали безвкусицей
Салон благоухает, кузов блестит: летняя автохимия, без которой машина не переживёт сезон
Не верите, что телефон шпионит за вами? Этот тест раскроет правду
Маленький комок хаоса: что делать, если котёнок превращает дом в площадку для паркура
Burger King попалась на крючок судейской правды — сэндвичи оказались меньше рекламных версий
Гвардиола назвал самого сложного тренера, с которым он когда-либо работал
Эти духи работают, как гипноз — и женщины это подтверждают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.