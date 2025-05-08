Интер вышел в финал ЛЧ после драмы с дополнительным временем и голевой феерией против Барсы

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Матч "Интера" и "Барселоны" закончился победой миланского клуба со счетом 4:3. Таким образом, "нерадзурри" вышли в финал турнира с общим счетом 7:6.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

Лаутаро Мартинес открыл счет на 21-й минуте, а Хакан Чалханоглу сделал счет 2:0 с пенальти на первой минуте добавленного времени первого тайма после фола Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса.

Каталонцы отреагировали незамедлительно во втором тайме, и на 54-й минуте Жерар Мартин отдал голевую передачу Эрику Гарсии, сделав счет 1:2, а затем защитник снова отдал голевой пас, но на этот раз на Дани Ольмо, который получил травму на 60-й минуте.

На 87-й минуте Рафинья совершил полный разворот, и, казалось бы, все было решено, но на третьей добавленной минуте Франческо Ачерби довел счет до 3:3. На 99-й минуте дополнительного времени Давиде Фратези точным ударом вывел "Интер" вперед, а "Барселона" продолжала прессинговать, но не сумела сравнять счет после нескольких великолепных сейвов вратаря хозяев Яна Соммера.

Таким образом, "Интер" вышел в финал Лиги чемпионов и ждет победителя матча "Арсенал" — "ПСЖ".

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

