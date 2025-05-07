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Роналду высказался после того, как его сына вызвали представлять Португалию

1:00
Спорт

Криштиану Роналду прокомментировал вызов его сына Жуниора в сборную Португалии до 15 лет.

Криштиану Роналду
Фото: commons.wikimedia.org by Dagur Brynjólfsson from Hafnarfjordur, Iceland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Криштиану Роналду

Выступления юноши в молодежных рядах "Аль-Насра" не остались незамеченными и привели к тому, что 14-летний нападающий появился в составе из 22 человек, сформированном тренером Жоау Сантушем.

Криштиану Роналду, лучший бомбардир сборной Португалии за всю историю (136 голов) и рекордсмен по количеству матчей за национальную сборную (219), не скрывал своей радости по поводу достижения сына.

Турнир Влатко Марковича пройдет с 13 по 18 мая. Португалии предстоит встретиться с Японией, Грецией, Англией, а четвертый соперник пока не определен.

Роналду, которому 5 февраля исполнилось 40 лет, ранее в этом году признался, что хотел бы поиграть со своим сыном, прежде чем уйти на пенсию.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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