Идеальная парочка: обсуждается разрыв отношений сына Михаэля Шумахера

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Сын Михаэля Шумахера, Мик Шумахер, и его датская подруга Лайла Хасанович, возможно, расстались, по словам журналистов немецких таблоидов и фанатов Формулы-1.

Фото: commons.wikimedia.org by emperornie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Михаэль Шумахер

Профиль Мика появился в приложении для знакомств, которое пользуется популярностью среди знаменитостей.

Bild пишет, что приложением пользуется не только Мик, но и Лайла, его девушка, поскольку ее профиль также был обнаружен. Это не единственная зацепка, которая доказывает их возможный разрыв: они оба усердно лайкали посты друг друга в сети, но это прекратилось в середине марта этого года, и фактически несколько их совместных фотографий были удалены.

Их разрыв пока не подтвержден, поэтому неизвестно, является ли это временным разрывом или их отношения окончательно закончены. Они сошлись в августе 2023 года, так что если они действительно расстались, их отношения продлились полтора года.

Уточнения

Мик Шума́хер (нем. Mick Schumacher; род. 22 марта 1999, Вюфлан-ле-Шато, Швейцария) — немецкий автогонщик, чемпион Европейской Формулы-3 в сезоне 2018 года и Формулы-2 в сезоне 2020 года.

