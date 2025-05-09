Дэвид Бекхэм шокирован и убит горем, 50-й день рождения в печали: сын Бруклин сбегает из-за сердечных дел

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Сыновья бывшего футболиста Дэвида Бекхэма в ссоре после того как младший Ромео начал встречать с бывшей девушкой Бруклина. Попытки примирения пока не увенчались успехом.

Фото: commons.wikimedia.org by ger1axg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дэвид Бекхэм

Прошла вечеринка, организованная до мельчайших деталей, со всеми звездами и друзьями детства в честь 50-летия Дэвида Бекхэма.

Бекхэм был в шоке

На вечеринке были все: его жена Виктория, актер Том Круз, режиссер Гай Ричи и шеф-повар Гордон Рэмси. Там была вся семья, за исключением первенца Бруклина и его жены Николы. Отсутствие, которое для бывшего феномена "Манчестер Юнайтед" и "Реала" было настоящим "ударом в сердце".

Все они остались в лондонском ресторане до поздней ночи. Бриндизи, изобилие еды, но ничто из этого не смогло отвлечь бывшего футболиста от разочарования из-за отсутствия там его первенца: "Он был потрясен, его сердце было разбито", сообщили гости вечеринки.

По словам источников, близких к семье, Бруклин давно сказал родителям, что не намерен идти на вечеринку: "Дэвид и Виктория Бекхэм отчаянно надеялись, что он передумает. Это удар в сердце, это ранит всю семью, включая бабушек и дедушек, братьев и сестер".

Ссора Ромео и Бруклина Бекхэмов

Внутренние разногласия в семье Бекхэм возникают из-за сердечных проблем, в частности, из-за ревности между братьями и сестрами. На самом деле Ромео Бекхэм все еще состоит в отношениях с 22-летней моделью Ким Тернбулл, с которой он появился на 50-летии своего отца. Она же всего несколько лет назад шла под руку с Бруклином, который с тех пор, как почувствовал, что его брат "ударил его в спину", перестал посещать семейные мероприятия.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

