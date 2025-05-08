Когда нет сил тренироваться, попробуйте эти мягкие позы йоги, чтобы восстановить связь с телом

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Бывают дни, когда мы чувствуем себя измотанными и не имеем сил выполнять какие-либо упражнения. Однако именно в эти дни движение становится наиболее необходимым для снятия застойных явлений в организме и восстановления энергии. И нет, речь не идет о пробежке или интервальных тренировках высокой интенсивности. В этом случае эксперт по йоге Сюань Лань предлагает легкий сеанс йоги, чтобы восстановить силы и перезагрузить тело и разум.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает растяжку

По словам инструктора, это "мягкая практика йоги, позволяющая замедлиться и прислушаться к тому, что говорит вам ваше тело".

На самом деле, она считает его "идеальным для новичков и тех, кто чувствует усталость и упадок сил", будь то в конце дня, во время отпуска или в середине недели.

Колени в сторону

Поза заключается в том, что вы сгибаете колени и разводите ступни шире, чем на ширину бедер, в одну и другую сторону.

Идеальное упражнение для движения бедер, которые, как правило, становятся более напряженными после длительного периода работы или рабочего дня, когда мы сидим, или даже если мы целый день работаем стоя.

"Бедро становится более жестким и нуждается в этих движениях", — говорит Сюань Лань.

В завершение задержитесь на несколько секунд на одной стороне, а затем поменяйте положение, чтобы заметить растяжение четырехглавой мышцы.

"Банан"

Упражнение представляет собой боковую растяжку, выполняемую лежа на полу. Для этого наклоняем руки и ноги в сторону, не двигая бедрами. Руки остаются соединенными, а голова сопровождает движение.

Подержите позу несколько секунд и поменяйте сторону.

Прикосновения пальцев

Сидя, скрестив ноги, вытяните руки в стороны, касаясь пола кончиками пальцев, затем поднимите их над головой, соприкасаясь кончиками пальцев обеих рук.

Вдыхайте, поднимаясь, и выдыхайте, опускаясь.

Повороты туловища

В том же положении сидя выполните скручивание туловища, положив одну руку на противоположное колено, а другую на пол за ягодицей, глядя назад.

Поменяйте руки, чтобы повернуть корпус в противоположную сторону и развить гибкость спины.

"Кошка-корова"

Встаньте на четвереньки, поставив руки на ширину плеч (и под плечами), а колени — на ширину бедер (чуть ниже бедер).

Вдохните, раскрывая грудную клетку, опуская поясницу и поднимая голову.

Выдохните, округляя спину, втягивая пупок и подбородок к груди. Выполните несколько повторений с таким ритмом дыхания.

Скрещивание ног на четвереньках

В том же положении, что и раньше, только спина в нейтральном положении, а плечи отведены назад, вытяните одну ногу, поставив пальцы на пол, и скрестите ее с другой, глядя назад и через плечо.

Вы заметите растяжение на противоположной стороне.

Повторите то же самое с другой ногой.

Растяжка спины

Удерживая колени и бедра в том же положении на четвереньках, переместите руки вперед, пока локти не опустятся на пол, чтобы растянуть спину.

Опустите лоб на землю.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

