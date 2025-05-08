Россиянин победил в самом изнурительном марафоне в мире: он бежал шесть дней

Российский бегун Иван Заборский победил в самом изнурительном ультрамарафоне в мире "6 дней Франции".
Ему удалось преодолеть дистанцию в 1047,5 километра за шесть дней. Этот марафон ежегодно проводят во Франции. Спортсмены со всего мира должны бежать по замкнутой трассе длиной примерно в один километр.
"Труднее всего бежать ночью и в предрассветные часы. Темно, холодно, организму непривычна ночная активность, когда нужно спать", — рассказал о трудностях Заборский.
Выигрывает в этом марафоне тот, кто преодолевает наибольшее расстояние за шесть суток.
Иван Заборский опытный участник сложных марафонов: он победил в ультрамарафоне Милан — Сан-Ремо (285 км) в 2018 году, выиграл в 2014 году Authentic Pheidippides Run (490 км), четыре раза становился финалистом "Спартатлона" (246 км), сообщает RTVI.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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