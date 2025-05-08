Сколько нужно ходить, чтобы похудеть: есть гораздо более важный фактор, чем скорость

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Пешие прогулки помогают ускорить метаболизм, улучшают настроение и здоровье сердца, а также могут помочь вам похудеть. Сжигание калорий также может зависеть от возраста, веса, физической подготовки и темпа.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Ходьба может помочь вам похудеть, но важно не то, как быстро вы идете, а насколько регулярно вы ходите. По мнению экспертов, снижение веса достигается наилучшим образом, когда оно становится частью нашей повседневной жизни на регулярной и долгосрочной основе.

Недавнее исследование показало, что занятия спортом в течение 50 минут четыре раза в неделю, включая умеренную и интенсивную ходьбу, снижают массу тела и жир в области живота, сообщает Health.

Если вы не можете совершить 50-минутную прогулку за один раз, вы все равно можете добиться положительных результатов, если разделите ее на несколько частей в течение дня.

Ученые обнаружили, что люди, которые ходили пешком не менее 25 минут в день шесть дней в неделю, теряли больше веса, чем те, кто ходил по 50 минут один раз в день. Конечно, сжигание калорий также может зависеть от возраста, веса, физической выносливости и темпа.

В целом люди с избыточным весом сжигают больше калорий. Человек весом 70 кг, идущий в умеренном темпе в течение 60 минут, сжигает около 280 калорий. В интенсивном темпе это около 460 калорий. Согласно официальным рекомендациям, для здоровья нам следует проходить 10 000 шагов в день, однако исследования показали, что те, кто ходит даже больше, как правило, имеют меньшую массу тела.

Большинство экспертов рекомендуют приобрести шагомер для ходьбы.

Другое исследование показало, что большее количество шагов связано со снижением уровня смертности. Однако эксперты пишут в этой статье, что не обязательно ограничиваться 10 000 шагами, даже 7500 шагов может быть достаточно.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



