Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Пегова о своей фигуре: почему театр принимает, а кино отказывается?
5 забытых сладостей из кафе 70–80-х
Кошки за сотни тысяч: кого берут те, кто хочет особенного питомца
Эти 5 продуктов медленно убивают ваш мозг — вы едите их каждый день
Не видно, но пахнет: как найти плесень и избавиться навсегда
Меньше листьев — больше плодов: неожиданный способ удвоить урожай томатов
Ваш метаболизм может мстить вам за понедельники — вот как он это делает
Где инженеры зарабатывают больше всех: кому инфляция не страшна
Так уютно, что вы не захотите уезжать: как Вати обновит ваш внутренний мир всего за пару часов

Эта суперзвезда построила своё тело в 48 лет: вот её точная программа тренировок и диета

2:32
Спорт

Кэт Дили — доказательство того, что не обязательно усердствовать в спортзале ради результатов. Хотя 48-летняя женщина выглядит сильнее, чем когда-либо, она признает, что "тяжелые тренировки" не для нее, добавляя, что "бег и спортзалы ей не подходят.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Британская телеведущая и актриса рассказала, как ей удалось построить идеальную фигуру в 48 лет. Она клянется что придерживается трёх вещей: йоги, походов и тенниса, а также средиземноморской диеты.

Звезда занимается йогой уже 20 лет

"Несмотря на то, что я занимаюсь так долго, я не более гибкая, чем среднестатистический человек, но это заставляет меня чувствовать себя хорошо, и я ни разу не пожалела, что уделила себе всего 45 минут в день", — поделилась актриса.

Кстати, она занимается виртуальными занятиями йогой четыре раза в неделю

Она ходит пешком каждый день

Кэт любит совершать ежедневные пешие прогулки.

"Я стараюсь ходить пешком каждый день. Даже если вы можете пройти всего двадцать минут, это имеет значение — я просто надеваю кроссовки и спускаюсь с холма вместе с собакой. Вы никогда не пожалеете о том, что сделали упражнения, вы никогда не вернетесь и не пожалеете, что сделали их, это потрясающее ощущение", — уточнила звезда.

Она играет в теннис с семьей

В 2022 году Кэт опубликовала видео себя и своей семьи на теннисном корте и написала: "Наша новая семейная страсть. Талант? Сомнительный. Энтузиазм? Несомненный. Кто-нибудь за теннис?"

Она держит средиземноморскую диету

Кэт в основном есть фрукты, овощи и немного белка. Еще она любит французский хлеб, красное вино и кофе.

"Как и фитнес, диета заключается в поиске того, что подходит именно вам, и таким образом вы можете делать это регулярно", — советует актриса.

Она пьет сок каждое утро

"Утром я люблю сок из сельдерея, огурца, лимона и имбиря. Я часто готовлю его партиями и храню в банках в холодильнике, когда спешу", — добавила она.

Звезда также использует инфракрасные сауны для восстановления мышц. Дили заявляет, что такая сауна как будто очищает организм и снимает любые боли и недомогания.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет (Кэт) Ди́ли (англ. Catherine Elizabeth "Cat" Deeley, род. 23 октября 1976, Уэст-Бромидж, Уэст-Мидлендс, Англия) — британская телеведущая, актриса, модель и певица.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Красота и стиль
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается Аудио 
Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты
Садоводство, цветоводство
Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты Аудио 
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Российский шоу-бизнес
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка Аудио 
Популярное
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц

Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.

Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Индия и Пакистан на грани: приведёт ли конфликт к ядерной эскалации Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Последние материалы
5 забытых сладостей из кафе 70–80-х
Кошки за сотни тысяч: кого берут те, кто хочет особенного питомца
Эти 5 продуктов медленно убивают ваш мозг — вы едите их каждый день
Не видно, но пахнет: как найти плесень и избавиться навсегда
Меньше листьев — больше плодов: неожиданный способ удвоить урожай томатов
Ваш метаболизм может мстить вам за понедельники — вот как он это делает
Где инженеры зарабатывают больше всех: кому инфляция не страшна
Так уютно, что вы не захотите уезжать: как Вати обновит ваш внутренний мир всего за пару часов
Оказывается, собаки смеются! Узнайте, как услышать их радость
Беременная визажистка Михаила Галустяна выступила с эмоциональным обращением к журналистам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.