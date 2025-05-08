Эта суперзвезда построила своё тело в 48 лет: вот её точная программа тренировок и диета

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Кэт Дили — доказательство того, что не обязательно усердствовать в спортзале ради результатов. Хотя 48-летняя женщина выглядит сильнее, чем когда-либо, она признает, что "тяжелые тренировки" не для нее, добавляя, что "бег и спортзалы ей не подходят.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

Британская телеведущая и актриса рассказала, как ей удалось построить идеальную фигуру в 48 лет. Она клянется что придерживается трёх вещей: йоги, походов и тенниса, а также средиземноморской диеты.

Звезда занимается йогой уже 20 лет

"Несмотря на то, что я занимаюсь так долго, я не более гибкая, чем среднестатистический человек, но это заставляет меня чувствовать себя хорошо, и я ни разу не пожалела, что уделила себе всего 45 минут в день", — поделилась актриса.

Кстати, она занимается виртуальными занятиями йогой четыре раза в неделю

Она ходит пешком каждый день

Кэт любит совершать ежедневные пешие прогулки.

"Я стараюсь ходить пешком каждый день. Даже если вы можете пройти всего двадцать минут, это имеет значение — я просто надеваю кроссовки и спускаюсь с холма вместе с собакой. Вы никогда не пожалеете о том, что сделали упражнения, вы никогда не вернетесь и не пожалеете, что сделали их, это потрясающее ощущение", — уточнила звезда.

Она играет в теннис с семьей

В 2022 году Кэт опубликовала видео себя и своей семьи на теннисном корте и написала: "Наша новая семейная страсть. Талант? Сомнительный. Энтузиазм? Несомненный. Кто-нибудь за теннис?"

Она держит средиземноморскую диету

Кэт в основном есть фрукты, овощи и немного белка. Еще она любит французский хлеб, красное вино и кофе.

"Как и фитнес, диета заключается в поиске того, что подходит именно вам, и таким образом вы можете делать это регулярно", — советует актриса.

Она пьет сок каждое утро

"Утром я люблю сок из сельдерея, огурца, лимона и имбиря. Я часто готовлю его партиями и храню в банках в холодильнике, когда спешу", — добавила она.

Звезда также использует инфракрасные сауны для восстановления мышц. Дили заявляет, что такая сауна как будто очищает организм и снимает любые боли и недомогания.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет (Кэт) Ди́ли (англ. Catherine Elizabeth "Cat" Deeley, род. 23 октября 1976, Уэст-Бромидж, Уэст-Мидлендс, Англия) — британская телеведущая, актриса, модель и певица.

