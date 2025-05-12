Сколько км в 10 000 шагах: вот что произойдет с вашим телом, если вы месяц будете проходить эту дистанцию

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Всего 10 000 шагов в день достаточно, чтобы увидеть, как ваша энергия, настроение и здоровье постепенно меняются к лучшему.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Ходьба

Это популярная цель для улучшения здоровья и физической формы, хотя с научной точки зрения это не "магическая" величина.

Исторически эта цифра появилась благодаря японской маркетинговой кампании 1960-х годов, но с тех пор многочисленные исследования показали, что увеличение ежедневной активности до этого уровня может дать значительные преимущества.

К ним относятся улучшение кардиореспираторной функции, регулирование уровня сахара в крови, снижение риска хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, улучшение настроения и поддержка обмена веществ.

Для среднестатистического человека 10 000 шагов соответствуют примерно 7-8 километрам и требуют около 1,5 часов ходьбы в течение дня. Хотя это и не абсолютное правило, оно служит полезной мерой для поддержания активного образа жизни, особенно в среде, благоприятствующей малоподвижному образу жизни, пишет "Медпульс".

Исследования показывают, что даже меньшее количество шагов, например 6000 или 7000 в день, может значительно снизить риск преждевременной смерти, особенно у людей среднего и пожилого возраста. Однако важны последовательность и постепенное увеличение активности.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



