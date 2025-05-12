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Старейшему бодибилдеру 93 года: даже 20-летние хотели бы иметь такое тело как у него

3:08
Спорт

В мире спорта и человеческой выносливости есть истории, которые выходят за рамки общепринятых представлений о возможностях человеческого тела. Одним из таких ярких примеров является Джим Аррингтон. В этом году ему исполнится 93 года, но его физическая форма превосходит таковую у любого двадцатилетнего человека.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Этот харизматичный прадедушка из Калифорнии может похвастаться не только званием старейшего бодибилдера в мире, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, но и постоянным стремлением совершенствовать свое тело и преодолевать собственные ограничения.

Джим Аррингтон — живое доказательство того, что возраст — это всего лишь число. Этот 93-летний мужчина с мускулистой фигурой занимается бодибилдингом уже более 70 лет и определенно не планирует бросать это занятие в ближайшее время.

Джим Аррингтон родился преждевременно 1 сентября 1932 года с маленьким весом, что, вероятно, привело к проблемам со здоровьем. Он страдал астмой и имел в целом слабое телосложение, из-за чего получил прозвище "Скелет". Именно желание изменить и укрепить свое тело привело его в увлекательный мир бодибилдинга в возрасте пятнадцати лет.

В 1947 году молодой Джим решил, что больше не хочет быть слабаком, и начал поднимать тяжести. Этот момент перевернул его жизнь на сто восемьдесят градусов. Бодибилдинг стал для него не просто хобби, а страстью всей жизни и путем к физическому и психическому здоровью. Начало его трансформации было скромным, но с каждым выполненным подходом и каждым поднятым фунтом его тело менялось и становилось сильнее.

Астма, которая так осложняла его жизнь в детстве, постепенно отступила. Страсть Джима к бодибилдингу росла по мере его физических преобразований. Со временем он решил сравнить свои результаты с другими и начал участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.

Его первый соревновательный опыт датируется 1950-ми годами. Хотя он вскоре понял, что у него нет генетической предрасположенности для достижения таких высоких титулов, как "Мистер Америка", его решимость была непоколебима.

По мере того, как он становился старше, а молодые спортсмены уходили с активной сцены, он начал добиваться заслуженных успехов в ветеранских категориях. Его коллекция наград внушительна и включает множество побед как на национальном, так и на международном уровне.

Одним из самых ярких моментов его карьеры стало получение звания старейшего профессионального бодибилдера в мире, присвоенного ему Книгой рекордов Гиннесса в 2015 году в возрасте 83 лет. В октябре 2022 года он даже обновил свой рекорд, это произошло на профессиональном соревновании по бодибилдингу в Рино, где ему было ровно 90 лет.

Уточнения

Культури́зм — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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