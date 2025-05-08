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Тренировки не помогают скинуть вес, а даже наоборот: вот почему так происходит

2:48
Спорт

Бывает такое, что вы наконец-то взяли на себя обязательство регулярно заниматься спортом, придерживаетесь своего плана тренировок, потеете несколько раз в неделю, питаетесь здоровее, чем раньше… и когда вы встаете на весы, вы смотрите с открытым ртом. "Я тренируюсь, и мой вес стал больше, чем раньше!" Может тут какая-то ошибка?

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Прежде чем в гневе выбросить весы в окно или отменить абонемент в спортзал, остановитесь. Это не провал, а естественный процесс, имеющий логическое объяснение. На самом деле, набор веса во время тренировок может быть признаком того, что ваше тело меняется к лучшему.

Весы не учитывают разницу между жиром, мышцами, водой или костями. Они показывают только одно число. Но тело состоит из многих компонентов, и каждый из них весит по-разному. Например, мышцы плотнее жира — они занимают меньше места, но весят больше. Это означает, что человек может весить больше на весах и при этом оставаться стройнее, чем раньше.

Итак, если вы регулярно занимаетесь спортом, особенно силовыми или интенсивными тренировками, вполне возможно, что вы набираете вес именно за счет увеличения мышечной массы.

Другим фактором, который может повлиять на цифру на весах, является задержка воды в организме. Когда вы начинаете заниматься спортом, ваши мышцы испытывают едва заметные микроразрывы — это нормальный процесс адаптации к нагрузке. Организм реагирует на них, направляя больше воды в ткани, чтобы они могли регенерироваться. Этот эффект может привести к временному увеличению веса, но он не имеет ничего общего с увеличением жира.

Кроме того, задержка воды может быть вызвана изменением рациона питания. Например, если вы начинаете употреблять больше белка или полезных углеводов, организм реагирует, по-другому управляя водой.

Мари, 34-летняя бухгалтер из Оломоуца, решила похудеть и улучшить свою физическую форму. Она начала ходить на круговые тренировки дважды в неделю и бегать по выходным.

Кроме того, она ела больше овощей, ограничивала потребление сладостей и делала упор на качественный белок. Через месяц она почувствовала себя более энергичной, стала меньше уставать и заметила, что одежда стала сидеть на ней лучше. А вес? Она весила на два килограмма больше, чем в начале. Только после разговора с тренером она поняла, что набор веса — это нормальная часть трансформации тела, и что мышцы тяжелее жира.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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