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Бег во вред: 7 заболеваний, при которых он принесет больше вреда, чем пользы

2:29
Спорт

Бег — это популярный вид физической активности, который приносит пользу для здоровья. Он улучшает работу сердца и сосудов, укрепляет мышцы и способствует снижению веса. Весной и летом жители Подмосковья часто выбираются на пробежки в парки, чтобы насладиться свежим воздухом и улучшить физическую форму.

Бегуны
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Holloway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бегуны

Однако, несмотря на все преимущества, бег может быть вреден для здоровья, если у человека есть проблемы с суставами, позвоночником или связками. Михаил Игнатов, травматолог-ортопед сети ОРТЕКА, рассказал, при каких заболеваниях опорно-двигательного аппарата следует отказаться от пробежек.

При артрозе коленных и тазобедренных суставов бег увеличивает нагрузку на них, что ускоряет процесс износа. В таких случаях лучше выбрать плавание, велоспорт или ходьбу. Если у человека проблемы с позвоночником, особенно с поясничным отделом, бег может вызвать компрессию нервных корешков. В этом случае альтернативой могут стать йога, пилатес, лечебная гимнастика или плавание, цитирует травматолога "Вести Подмосковья".

При плоскостопии 3-й степени и вальгусной деформации стоп бег может перегружать голеностопные, коленные и тазобедренные суставы. Врач Игнатов рекомендует заменить пробежки лечебной физкультурой. Также стоит воздержаться от бега при артрите, так как это может усилить воспаление и боль. В таких случаях лучше выбрать плавание или аквааэробику.

Остеопороз, или повышенная хрупкость костей, также является противопоказанием для бега. Из-за этого диагноза возрастает риск переломов даже при небольших травмах. Вместо бега можно попробовать упражнения на баланс или скандинавскую ходьбу. Бег также может быть вреден после травм связок и менисков, так как это может привести к рецидиву.

При коксартрозе, заболевании тазобедренного сустава, бег может ускорить разрушение суставных поверхностей, усилить боль и ограничить подвижность. В этом случае хорошей альтернативой могут стать упражнения на растяжку, занятия на велотренажёре или в бассейне.

Бег — это не универсальное решение для всех, поэтому перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом, подчеркнул Михаил Игнатов.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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