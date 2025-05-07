Олимпиада в Париже: режиссёр под прицелом онлайн-ненависти – чем закончился скандал

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В Париже завершился суд над семью французами, которых обвинили в преследовании режиссёра церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года Тома Жолли в интернете. Согласно решению суда, они были признаны виновными в угрозах, кибербуллинге и оскорблениях. Это решение подчёркивает, как французская судебная система борется с онлайн-ненавистью и нетерпимостью после церемонии, которая вызвала большой резонанс в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олимпиада-2024

Церемония открытия вызвала сильное недовольство у многих французов. Политики, религиозные лидеры и обычные люди критиковали её за сцены, которые показались насмешками над христианством. В интернете началась бурная дискуссия, где обвинения в религиозной нетерпимости сочетались с личными нападками на создателей церемонии, сообщает argumenti.ru.

Четырём из обвиняемых суд назначил условные сроки от двух до четырёх месяцев. Трое других получили штрафы и запрет на использование социальных сетей на шесть месяцев. Все осуждённые также должны пройти курс по воспитанию гражданской ответственности, чтобы научиться уважать права других людей и проявлять терпимость.

Уточнения

Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).



