Секрет долголетия россиян: 73% делают это ради здоровья – раскроем главный мотив

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На занятия спортом в России жители в основном тратят до пяти тысяч рублей ежемесячно. По данным опроса Tiburon Research и "Фитмост", 73 процента россиян тренируются для здоровья.

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Еще 65 процентов считают, что это помогает сделать их внешний вид лучше. Половина опрошенных от спорта получают эмоциональное удовольствие и снимают стресс. Свыше 50 процентов респондентов начали тренироваться еще задолго до пандемии — с 2019 года и ранее. Лишь 4 процента опрошенных занялись спортом с началом 2025 года.

Люди от 45 до 60 лет в основном поддерживают свое здоровье благодаря тренировкам. Чаще всего россияне посещают тренажерный зал — 44%. На втором месте по популярности стоит бег, которым занимаются 39%. Замыкают тройку лидеров плавание и водное поло — 24%.

Еще среди русских популярны футбол и йога/аэройога — 21 и 20% соответственно. 42% укладываются в сумму до 4 999 рублей в месяц, еще четверть аудитории — в диапазон от 5 000 до 9 999 рублей.

Женщины расходуют на тренировки меньше 4 999 рублей, как сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

