Без фитнеса и диет: вот как сделать живот плоским

Тонкая талия — не только эстетика, но и важный индикатор здоровья. Когда в области живота скапливается жир, речь идёт уже не о фигуре, а об абдоминальном ожирении. Это риск гипертонии, диабета и других неприятных диагнозов. К счастью, простая физическая активность способна творить чудеса: и сантиметры уйдут, и самочувствие улучшится.
Вот подборка эффективных, но щадящих упражнений, которые помогут подтянуть талию и укрепить мышцы корпуса.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гантель в правую руку и вытяните её в сторону. Левую руку положите за шею. Медленно наклоняйтесь вправо, затем возвращайтесь в исходное положение. Сделайте 15 повторений и смените сторону.
Сядьте на стул, положите палку на плечи, удерживая её руками. Смотрите вперёд и плавно поворачивайтесь из стороны в сторону. Сделайте 30 повторений.
Встаньте, ноги чуть шире плеч. Касайтесь пальцами левой руки пальцев правой ноги и наоборот. Движения выполняются в быстром темпе, по 15 раз на каждую сторону.
Лягте на спину, согните ноги. Одну ногу положите на другую, руки под головой. Тянитесь противоположным плечом к верхнему колену. Сделайте 15 повторений, затем поменяйте сторону.
Оставаясь в положении лёжа, приподнимайте корпус и тянитесь локтём к противоположному колену, одновременно подтягивая ногу. Выполните по 15 повторов на каждую сторону. Ноги желательно не опускать на пол.
Лягте на бок, подложив под бедро подушку. Скрестите руки на груди и приподнимайте корпус. Делайте по 2 подхода по 8 раз на каждую сторону.
Встаньте в дверном проёме, ноги на полу. Возьмитесь за косяк: одна рука снизу, другая — сверху. Наклонитесь вбок, ощущая растяжение мышц. Задержитесь на 20 секунд и поменяйте сторону.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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