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Без фитнеса и диет: вот как сделать живот плоским

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Спорт

Тонкая талия — не только эстетика, но и важный индикатор здоровья. Когда в области живота скапливается жир, речь идёт уже не о фигуре, а об абдоминальном ожирении. Это риск гипертонии, диабета и других неприятных диагнозов. К счастью, простая физическая активность способна творить чудеса: и сантиметры уйдут, и самочувствие улучшится.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Вот подборка эффективных, но щадящих упражнений, которые помогут подтянуть талию и укрепить мышцы корпуса.

1. Боковые наклоны с гантелей

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гантель в правую руку и вытяните её в сторону. Левую руку положите за шею. Медленно наклоняйтесь вправо, затем возвращайтесь в исходное положение. Сделайте 15 повторений и смените сторону.

2. Повороты корпуса с палкой

Сядьте на стул, положите палку на плечи, удерживая её руками. Смотрите вперёд и плавно поворачивайтесь из стороны в сторону. Сделайте 30 повторений.

3. Перекрёстные наклоны

Встаньте, ноги чуть шире плеч. Касайтесь пальцами левой руки пальцев правой ноги и наоборот. Движения выполняются в быстром темпе, по 15 раз на каждую сторону.

4. Скрутка с поднятой ногой

Лягте на спину, согните ноги. Одну ногу положите на другую, руки под головой. Тянитесь противоположным плечом к верхнему колену. Сделайте 15 повторений, затем поменяйте сторону.

5. Косые скручивания

Оставаясь в положении лёжа, приподнимайте корпус и тянитесь локтём к противоположному колену, одновременно подтягивая ногу. Выполните по 15 повторов на каждую сторону. Ноги желательно не опускать на пол.

6. Подъёмы на боку

Лягте на бок, подложив под бедро подушку. Скрестите руки на груди и приподнимайте корпус. Делайте по 2 подхода по 8 раз на каждую сторону.

7. Растяжка в дверном проёме

Встаньте в дверном проёме, ноги на полу. Возьмитесь за косяк: одна рука снизу, другая — сверху. Наклонитесь вбок, ощущая растяжение мышц. Задержитесь на 20 секунд и поменяйте сторону.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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