Безумие в Милане: Интер и Барса устроили футбольную феерию

Вечер 6 мая подарил футбольным болельщикам настоящую драму. На легендарной арене "Сан-Сиро" сошлись два европейских гранда — "Интер" и "Барселона" — в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов.
Игра получилась безумной по накалу, скорости и количеству голов. В основное время — 3:3, в сумме двух матчей — невероятные 13 мячей. Судьба финала решалась в овертайме.
Милан начал уверенно. Уже на 21-й минуте Дензел Дамфрис открыл счёт, а незадолго до перерыва Хакан Чалханоглу реализовал пенальти — 2:0.
После перерыва "Барса" прибавила. Несмотря на фантастические сэйвы Яна Зоммера, каталонцы трижды огорчили "нерадзурри". Забивали Эрик Гарсия, Дани Ольмо и Рафинья.
Казалось, всё решено, но на 3-й компенсированной минуте Франческо Ачерби забил важнейший гол — 3:3 и перевод матча в овертайм.
В дополнительное время Давиде Фраттези стал героем — его точный удар установил окончательный счёт 4:3. Милан празднует: "Интер" выходит в финал ЛЧ впервые с 2010 года. Общий счёт противостояния — 7:6 в пользу итальянцев.
В финале "Интер" сыграет с победителем пары ПСЖ — Арсенал. Первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу французов, ответная игра пройдёт в Париже.
Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.
Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.