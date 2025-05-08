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Безумие в Милане: Интер и Барса устроили футбольную феерию

1:43
Спорт

Вечер 6 мая подарил футбольным болельщикам настоящую драму. На легендарной арене "Сан-Сиро" сошлись два европейских гранда — "Интер" и "Барселона" — в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Игра получилась безумной по накалу, скорости и количеству голов. В основное время — 3:3, в сумме двух матчей — невероятные 13 мячей. Судьба финала решалась в овертайме.

Как развивались события

Милан начал уверенно. Уже на 21-й минуте Дензел Дамфрис открыл счёт, а незадолго до перерыва Хакан Чалханоглу реализовал пенальти — 2:0.

После перерыва "Барса" прибавила. Несмотря на фантастические сэйвы Яна Зоммера, каталонцы трижды огорчили "нерадзурри". Забивали Эрик Гарсия, Дани Ольмо и Рафинья.

Казалось, всё решено, но на 3-й компенсированной минуте Франческо Ачерби забил важнейший гол — 3:3 и перевод матча в овертайм.

Победный выстрел

В дополнительное время Давиде Фраттези стал героем — его точный удар установил окончательный счёт 4:3. Милан празднует: "Интер" выходит в финал ЛЧ впервые с 2010 года. Общий счёт противостояния — 7:6 в пользу итальянцев.

Что дальше

В финале "Интер" сыграет с победителем пары ПСЖ — Арсенал. Первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу французов, ответная игра пройдёт в Париже.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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