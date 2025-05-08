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Каждый день без спортзала: как простая ходьба работает лучше тренировки

2:07
Спорт

Не нужен спортзал, тренер и сложные тренировки. Всего 10 000 шагов в день могут изменить ваше самочувствие, тело и настроение — и это не преувеличение.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Сколько это — 10 000 шагов

Для большинства людей это примерно 7-8 км или полтора часа ходьбы в день. Да, звучит много. Но это не марафон — вы можете разбивать шаги на короткие прогулки утром, днём и вечером. Главное — регулярность.

Откуда вообще взялась эта цифра

Цель в 10 000 шагов появилась ещё в Японии в 60-х как часть маркетинга. Но позже научные исследования подтвердили: такая активность действительно приносит пользу. Она:

  • укрепляет сердце,

  • регулирует уровень сахара в крови,

  • снижает риск диабета и болезней сосудов,

  • улучшает настроение и сон,

  • ускоряет метаболизм и помогает сжигать лишние калории.

Что произойдёт за месяц такой привычки

"Всего за месяц можно заметно улучшить здоровье сердца, сон, уровень энергии и даже сбросить вес", — говорит Джош Йорк, тренер и основатель GYMGUYZ.

Даже без диет — работает

Даже если вы ничего не меняете в питании, такая ходьба помогает создать естественный дефицит калорий — примерно от 300 до 500 в день. Это не только запускает жиросжигание, но и снижает уровень сахара в крови и воспаление, сообщает Медпульс.

Ходьба полезна для мозга

Ходьба — особенно на улице — снижает уровень кортизола (гормона стресса), улучшает работу митохондрий, повышает концентрацию и снижает ощущение "тумана в голове". А утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать циркадные ритмы и наладить сон.

Главное — вы формируете привычку

Это не просто упражнения — это стиль жизни. Регулярная ходьба не перегружает нервную систему и не приводит к выгоранию. Это мягкий, устойчивый способ быть в форме.

Уточнения

Ходьба́ - способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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