Каждый день без спортзала: как простая ходьба работает лучше тренировки

Не нужен спортзал, тренер и сложные тренировки. Всего 10 000 шагов в день могут изменить ваше самочувствие, тело и настроение — и это не преувеличение.
Для большинства людей это примерно 7-8 км или полтора часа ходьбы в день. Да, звучит много. Но это не марафон — вы можете разбивать шаги на короткие прогулки утром, днём и вечером. Главное — регулярность.
Цель в 10 000 шагов появилась ещё в Японии в 60-х как часть маркетинга. Но позже научные исследования подтвердили: такая активность действительно приносит пользу. Она:
укрепляет сердце,
регулирует уровень сахара в крови,
снижает риск диабета и болезней сосудов,
улучшает настроение и сон,
ускоряет метаболизм и помогает сжигать лишние калории.
"Всего за месяц можно заметно улучшить здоровье сердца, сон, уровень энергии и даже сбросить вес", — говорит Джош Йорк, тренер и основатель GYMGUYZ.
Даже если вы ничего не меняете в питании, такая ходьба помогает создать естественный дефицит калорий — примерно от 300 до 500 в день. Это не только запускает жиросжигание, но и снижает уровень сахара в крови и воспаление, сообщает Медпульс.
Ходьба — особенно на улице — снижает уровень кортизола (гормона стресса), улучшает работу митохондрий, повышает концентрацию и снижает ощущение "тумана в голове". А утренние прогулки на солнце помогают синхронизировать циркадные ритмы и наладить сон.
Это не просто упражнения — это стиль жизни. Регулярная ходьба не перегружает нервную систему и не приводит к выгоранию. Это мягкий, устойчивый способ быть в форме.
Ходьба́ - способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.