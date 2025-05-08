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Ему 93, и он поднимает 113 кг: невероятный дедушка-атлет

2:28
Спорт

93 года, тренировки трижды в неделю и жим ногами со 113 кг. Джим Аррингтон - не вымышленный персонаж, а самый настоящий бодибилдер из Калифорнии. В свои почтенные годы он остаётся не только в отличной форме, но и вдохновляет весь мир.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Скелет, ставший легендой

Родившись недоношенным в сентябре 1932 года и страдая астмой, Джим с детства был слабым ребёнком. За худобу получил кличку "Боунс" — Косточка. Но уже в 15 лет решил изменить своё тело и судьбу, взяв в руки гантели. Это стало поворотным моментом: из хрупкого подростка он превратился в крепкого мужчину, а со временем — в икону бодибилдинга.

Путь длиною в 70 лет

Начав тренировки в 1947 году, Аррингтон участвовал в соревнованиях уже в 50-х. Хотя он не стал "Мистером Америка", его настойчивость не пропала даром. С возрастом он перешёл в ветеранские категории и начал побеждать. В 2015 году он стал старейшим профессиональным бодибилдером, попав в Книгу рекордов Гиннесса в 83 года. А в 90 — подтвердил рекорд на турнире в Рино.

"Единственный способ победить — это пережить всех остальных. И я это сделал”, — сказал Джим в интервью Guinness World Records.

Спорт по расписанию

Сегодня Джим по-прежнему тренируется трижды в неделю по два часа. Из-за возраста он перешёл на тренажёры и делает длительную разминку, но не снижает интенсивности. Его вес — 70 кг, а жим ногами — до 113 кг. Впечатляет? Тренер Аррингтона говорит, что его энергия превосходит многих молодых спортсменов.

Правки в питании

С возрастом Джим отказался от привычной диеты с молоком и говядиной — они вызывали воспаления. Теперь в его меню — полезные жиры, грибы и овощи. Благодаря этой корректировке он продолжает тренировки без ущерба для здоровья.

Стремление к большему

Несмотря на мировое признание, Джим не считает себя идеальным. Его движет неудовлетворённость собой и желание расти. Когда-то он мечтал стать супергероем — и по сути стал им.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme - "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding - "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика - процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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