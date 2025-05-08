Тренируетесь и не худеете? Это может быть лучшим, что с вами происходило

Вы начали тренироваться, стали есть полезнее, чувствуете прилив энергии… но весы показывают больше, чем раньше. Знакомо? Это не провал. Это прогресс.
Цифра на весах — это просто число. Оно не различает жир, мышцы или воду. А ведь мышцы плотнее жира: занимают меньше места, но весят больше. Поэтому, набирая мышечную массу, вы можете выглядеть стройнее и чувствовать себя лучше — несмотря на рост веса.
Уже через несколько недель после начала тренировок организм укрепляется: появляются новые мышечные волокна, повышается сила. Всё это влияет на вес, но не говорит о провале. Напротив — это признак того, что тело меняется в лучшую сторону.
Во время тренировок в мышцах возникают микроповреждения — это нормально. Чтобы восстановиться, организм задерживает воду. Такой отёк — временный, но он даёт прибавку на весах.
Если вы увеличили количество белка или сложных углеводов (например, цельнозерновые, бобовые, батат), то гликоген, который из них образуется, запасает воду — в три раза больше, чем сам весит. И это тоже часть здоровых изменений.
34-летняя Мари начала бегать и ходить на тренировки, отказалась от сладостей, перешла на белок и овощи. Через месяц почувствовала себя энергичнее, заметила, что одежда сидит лучше — но вес вырос на 2 килограмма. После консультации с тренером она поняла: мышцы тяжелее жира, и это нормально. Теперь она ориентируется не на цифры, а на ощущения.
Одежда сидит лучше
Улучшилась выносливость и сила
Повысилась энергия
Сон стал крепче
Уменьшилась талия, даже при том же весе
Все мы разные. Кто-то худеет быстрее, кто-то — медленнее. Не сравнивайте себя с другими. Успех — это не только минус на весах, а здоровье, баланс, сила и самочувствие.
"Важно не только похудеть, а почувствовать себя сильнее и счастливее”, — отмечает специалист по питанию Каролина Фукалова.
Недостаток сна
Хронический стресс
Слишком калорийная (или, наоборот, слишком скудная) еда
Отсутствие разнообразия в тренировках
Если нет видимого прогресса — это не значит, что вы стоите на месте. Иногда достаточно взгляда со стороны: тренера, нутрициолога или физиотерапевта.
Вес — не единственный показатель. Уверенность в себе, улучшенное настроение, гибкость, дыхание, осанка — вот настоящие маркеры успеха.
Так что если вы заметили, что вес увеличился, но чувствуете себя лучше — вы на правильном пути. Ваше тело меняется, и это важно.
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.