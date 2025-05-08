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Тренируетесь и не худеете? Это может быть лучшим, что с вами происходило

3:08
Спорт

Вы начали тренироваться, стали есть полезнее, чувствуете прилив энергии… но весы показывают больше, чем раньше. Знакомо? Это не провал. Это прогресс.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Вес не всегда говорит правду

Цифра на весах — это просто число. Оно не различает жир, мышцы или воду. А ведь мышцы плотнее жира: занимают меньше места, но весят больше. Поэтому, набирая мышечную массу, вы можете выглядеть стройнее и чувствовать себя лучше — несмотря на рост веса.

Уже через несколько недель после начала тренировок организм укрепляется: появляются новые мышечные волокна, повышается сила. Всё это влияет на вес, но не говорит о провале. Напротив — это признак того, что тело меняется в лучшую сторону.

Вода тоже влияет

Во время тренировок в мышцах возникают микроповреждения — это нормально. Чтобы восстановиться, организм задерживает воду. Такой отёк — временный, но он даёт прибавку на весах.

Если вы увеличили количество белка или сложных углеводов (например, цельнозерновые, бобовые, батат), то гликоген, который из них образуется, запасает воду — в три раза больше, чем сам весит. И это тоже часть здоровых изменений.

История Мари

34-летняя Мари начала бегать и ходить на тренировки, отказалась от сладостей, перешла на белок и овощи. Через месяц почувствовала себя энергичнее, заметила, что одежда сидит лучше — но вес вырос на 2 килограмма. После консультации с тренером она поняла: мышцы тяжелее жира, и это нормально. Теперь она ориентируется не на цифры, а на ощущения.

Что говорит о прогрессе, кроме веса

  • Одежда сидит лучше

  • Улучшилась выносливость и сила

  • Повысилась энергия

  • Сон стал крепче

  • Уменьшилась талия, даже при том же весе

Вес — не показатель успеха

Все мы разные. Кто-то худеет быстрее, кто-то — медленнее. Не сравнивайте себя с другими. Успех — это не только минус на весах, а здоровье, баланс, сила и самочувствие.

"Важно не только похудеть, а почувствовать себя сильнее и счастливее”, — отмечает специалист по питанию Каролина Фукалова.

Что мешает прогрессу

  • Недостаток сна

  • Хронический стресс

  • Слишком калорийная (или, наоборот, слишком скудная) еда

  • Отсутствие разнообразия в тренировках

Если нет видимого прогресса — это не значит, что вы стоите на месте. Иногда достаточно взгляда со стороны: тренера, нутрициолога или физиотерапевта.

Главное — как вы себя чувствуете

Вес — не единственный показатель. Уверенность в себе, улучшенное настроение, гибкость, дыхание, осанка — вот настоящие маркеры успеха.

Так что если вы заметили, что вес увеличился, но чувствуете себя лучше — вы на правильном пути. Ваше тело меняется, и это важно.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις - "природа" и лат. cultura - "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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