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Российские фехтовальщики снова в игре, но без флага: кого допустили на чемпионат Европы

1:24
Спорт

FIE официально разрешила российским взрослым фехтовальщикам участвовать в командных соревнованиях, но исключительно в нейтральном статусе. Это означает, что спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации фехтования. В составе команд окажутся только те, кто уже получил соответствующее подтверждение своего нейтрального статуса от организации.

Соревнования по фехтованию
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соревнования по фехтованию

Первый турнир с их участием состоится совсем скоро — с 14 по 19 июня в Генуе (Италия), где пройдет чемпионат Европы. До этого момента взрослые спортсмены из России могли выступать лишь в личных зачетах, а участие в командных боях было разрешено только юниорам.

Всё изменилось после ноябрьского конгресса FIE в 2023 году, где большинством голосов было решено вернуть российских спортсменов на международные турниры в ограниченном формате. Но даже это решение оказалось не всеобъемлющим: под исключение попали ряд титулованных фехтовальщиц, включая олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

Несмотря на это, сам факт допуска сборных команд — важный шаг. Впервые за долгое время взрослые российские фехтовальщики получат возможность снова бороться за командные титулы, пусть и без национального флага.

Уточнения

Международная федерация фехтования (фр. Federation internationale d`escrime) — международная организация, управляющая спортивным фехтованием.

Фехтова́ние (от нем. fechten — "сражаться, бороться"; англ. fight — "сражаться") — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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