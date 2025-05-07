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Мощные руки за месяц: 5 лучших упражнений для трицепса

2:03
Спорт

Многие мечтают о подтянутых руках, но не все знают, что главный секрет кроется в развитии трицепса. Эта мышца, занимающая две трети объема руки, часто остается без внимания, хотя именно ее тонус определяет, будут ли ваши руки выглядеть стройными и подтянутыми.

Мужчина делает жим гантелями
Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает жим гантелями

Хорошая новость: для впечатляющего результата не нужен тренажерный зал или специальное оборудование — достаточно регулярно выполнять пять эффективных упражнений.

Обратные отжимания от стула — идеальное начало для новичков. Расположив руки на краю устойчивого сиденья и вытянув ноги вперед, вы почувствуете, как работает трицепс при каждом подъеме.

Главное — следить, чтобы локти не разъезжались в стороны, а движение было плавным и контролируемым. Для тех, кто готов к более серьезной нагрузке, алмазные отжимания станут настоящим испытанием — соединенные пальцы в форме треугольника переносят основную нагрузку именно на заднюю поверхность плеч.

Необычное упражнение "молитва" выполняется лежа на спине и прекрасно изолирует трицепс. Сведенные ладони над грудью нужно поднимать и опускать, концентрируясь на работе целевых мышц.

А планка с пульсацией не только укрепит руки, но и подтянет все тело, если выполнять микродвижения с идеальной техникой. Самые подготовленные могут попробовать взрывные отжимания, которые задействуют все типы мышечных волокон, пишет bovary.

Ключ к успеху — регулярность и правильная техника. Три тренировки в неделю по 15-20 минут уже через месяц покажут заметный результат. Не забывайте о разминке перед занятием и растяжке после, а для усиления эффекта можно использовать простое охлаждение мышц влажным полотенцем.

Помните: красивые руки — это не вопрос генетики, а результат правильных и последовательных усилий.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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