Мощные руки за месяц: 5 лучших упражнений для трицепса

Многие мечтают о подтянутых руках, но не все знают, что главный секрет кроется в развитии трицепса. Эта мышца, занимающая две трети объема руки, часто остается без внимания, хотя именно ее тонус определяет, будут ли ваши руки выглядеть стройными и подтянутыми.
Хорошая новость: для впечатляющего результата не нужен тренажерный зал или специальное оборудование — достаточно регулярно выполнять пять эффективных упражнений.
Обратные отжимания от стула — идеальное начало для новичков. Расположив руки на краю устойчивого сиденья и вытянув ноги вперед, вы почувствуете, как работает трицепс при каждом подъеме.
Главное — следить, чтобы локти не разъезжались в стороны, а движение было плавным и контролируемым. Для тех, кто готов к более серьезной нагрузке, алмазные отжимания станут настоящим испытанием — соединенные пальцы в форме треугольника переносят основную нагрузку именно на заднюю поверхность плеч.
Необычное упражнение "молитва" выполняется лежа на спине и прекрасно изолирует трицепс. Сведенные ладони над грудью нужно поднимать и опускать, концентрируясь на работе целевых мышц.
А планка с пульсацией не только укрепит руки, но и подтянет все тело, если выполнять микродвижения с идеальной техникой. Самые подготовленные могут попробовать взрывные отжимания, которые задействуют все типы мышечных волокон, пишет bovary.
Ключ к успеху — регулярность и правильная техника. Три тренировки в неделю по 15-20 минут уже через месяц покажут заметный результат. Не забывайте о разминке перед занятием и растяжке после, а для усиления эффекта можно использовать простое охлаждение мышц влажным полотенцем.
Помните: красивые руки — это не вопрос генетики, а результат правильных и последовательных усилий.
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
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