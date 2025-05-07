Когда лучше делать кардио: до или после силовой тренировки?

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Долгие годы в фитнес-сообществе не утихают споры о правильном порядке тренировок. Одни уверены, что начинать нужно обязательно с кардио, другие настаивают на приоритете силовых упражнений. На самом деле, истина как всегда где-то посередине и зависит от ваших конкретных целей.

Фото: commons.wikimedia.org by VideoPlasty, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бег на беговой дорожке

Научные исследования, включая данные Journal of Strength and Conditioning Research, показывают любопытную закономерность: выполнение кардио перед работой с железом может снизить вашу силовую продуктивность на целых 20%.

Это происходит потому, что аэробная нагрузка истощает энергетические запасы, и у организма просто не остается ресурсов для полноценной силовой работы.

Однако это не значит, что кардио нужно полностью исключить. Для тех, кто хочет сохранить мышечную массу, идеальным вариантом будет оставить 10-15 минут легкого кардио на конец тренировки. Если же ваша цель — выносливость, можно попробовать обратный порядок, но с уменьшенными весами.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

