Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голова раскалывается по утрам? Это не просто усталость, а тревожный звонок
Тени для век, которые не осыпаются: 5 секретов, о которых ты точно не знала
Не только вкусно, но и полезно: готовим глазированные сырки своими руками
Аллергия на кошку — но вы не хотите с ней расставаться: вот как жить вместе
Жизнь привела меня к простоте: Сати Казанова рассказала, как её прошлое повлияло на выбор мужа
Неожиданно вкусно и недорого: эти обеды в Будапеште дешевле, чем чашка кофе в аэропорту
Хотите увеличить доходы? Три привычки для финансовой независимости
Легкая и сытная запеканка из макарон с курицей и помидорами — просто и вкусно
Платить меньше, ездить больше: для кого в 2025 откроют доступ к выгодным машинам

Когда лучше делать кардио: до или после силовой тренировки?

1:04
Спорт

Долгие годы в фитнес-сообществе не утихают споры о правильном порядке тренировок. Одни уверены, что начинать нужно обязательно с кардио, другие настаивают на приоритете силовых упражнений. На самом деле, истина как всегда где-то посередине и зависит от ваших конкретных целей.

Бег на беговой дорожке
Фото: commons.wikimedia.org by VideoPlasty, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бег на беговой дорожке

Научные исследования, включая данные Journal of Strength and Conditioning Research, показывают любопытную закономерность: выполнение кардио перед работой с железом может снизить вашу силовую продуктивность на целых 20%.

Это происходит потому, что аэробная нагрузка истощает энергетические запасы, и у организма просто не остается ресурсов для полноценной силовой работы.

Однако это не значит, что кардио нужно полностью исключить. Для тех, кто хочет сохранить мышечную массу, идеальным вариантом будет оставить 10-15 минут легкого кардио на конец тренировки. Если же ваша цель — выносливость, можно попробовать обратный порядок, но с уменьшенными весами.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
Экономика и бизнес
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам Аудио 
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Садоводство, цветоводство
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Россия наращивает выпуск фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
7 растений, требующих минимального ухода и устойчивых к жаркому лету
Сигарета утром — ошибка, о которой большинство пожалели: вся правда
Можно ли кормить кошку кормами разных брендов? Важные советы для владельцев
ПДД бывают гибкими: ситуации, когда выезд на обочину не считается нарушением
Три незаменимых правила пауэрлифтинга: вот как достичь успеха без лишних усилий
Удивительные сорта редиса, которые стоит попробовать на своем участке
Как превратить 10 000 долларов в миллион: почему акции Nvidia — золотая жила
Быстрые кабачковые оладьи за 30 минут: идеальный рецепт для занятых хозяек
Великий поворот OpenAI: когда технология хочет больше, чем человечество готово
Джейк Холмс подал иск против бывшего гитариста групп Led Zeppelin Джимми Пейджа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.