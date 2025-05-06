Аргентинка Софья Головкина продолжает победный путь в боксе

Боксерша из Аргентины София Роблес, известная под псевдонимом София Головкина, продолжила побеждать в профессиональном боксе.

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В Буэнос-Айресе она одержала вторую победу, единогласным решением судей. Девушка выиграла аргентинку Викторию Бенавидес.

Внимание фанатов вызвала и экипировка спортсменки.

Известно, что Роблес с подросткового возраста почитает своего кумира — Геннадия Головкина, в честь которого и взяла себе бойцовский псевдоним.

Уточнения

Генна́дий Генна́дьевич Голо́вкин (род. 8 апреля 1982, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней и второй средней весовых категориях.

