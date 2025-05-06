Звездный спортсмен, обвинённый 16 массажистами, уволен своей командой

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Клуб "Балтимор Рэйвенс" уволил бывшего нападающего Джастина Такера.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Мяч для игры в регби

Он играет за "Рэйвенс" с 2012 года, а его эффективность бросков с игры составляет 89,1 процента, что является лучшим показателем в истории лиги. Такер также является рекордсменом по самому дальнему результативному удару — 66 ярдов, семь раз выбирался в Pro Bowl и пять раз был назван Кикером года.

Игрок, завоевавший чемпионский титул в свой первый год, также проводит худший сезон в своей карьере, забив всего 22 мяча с игры и продемонстрировав точность бросков всего в 73,3 процента.

Команда уже определилась с его преемником в шестом раунде драфта 2025 года — из Университета Аризоны прибыл Тайлер Луп, что ознаменовало конец карьеры Такера. Команда произвела замену, сославшись на профессиональные причины.

В то же время в начале года вокруг него разразился скандал, который с тех пор продолжает разрастаться: теперь 16 массажистов обвиняют его в неподобающем поведении во время процедур.

Все инциденты произошли в течение первых четырех лет правления Такера (2012-2016). Игрок отрицает выдвинутые против него обвинения, и лига начала расследование его дела.

Уточнения

Ба́лтимор Рэ́йвенс (англ. Baltimore Ravens) — профессиональный клуб по американскому футболу, выступающий в Северном дивизионе Американской футбольной конференции Национальной футбольной лиги.

