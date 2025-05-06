Покидает зону комфорта: ключевой игрок Ливерпуля уходит после двадцати лет

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Футболист "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не будет продлевать свой контракт после истечения срока его действия в конце сезона и ищет новые вызовы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Хотя в объявлении об этом не говорилось, слухи о том, что игрок мадридского "Реала" с лета станет защитником сборной Англии, ходят уже давно. Трент Александер-Арнольд, воспитанник мерсисайдского клуба и ключевой игрок, покидает "Ливерпуль", имея в кармане второй чемпионский титул в своей карьере.

25-летний игрок сборной Англии поделился эмоциональным прощальным сообщением на своей странице в социальных сетях, в котором подчеркнул, что принял самое трудное решение в своей жизни.

Как он пишет, "Ливерпуль" был его домом на протяжении всей карьеры, но теперь пришло время выйти из зоны комфорта. Он оставался ключевой фигурой при преемнике немецкого тренера Арне Слоте, и хотя в течение сезона у него было несколько коротких отсутствий из-за травм, ему все же удалось сыграть в 30 матчах лиги и в общей сложности в 41 официальном матче в сезоне 2024-2025.

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Александер-Арнольд станет игроком "Реала" этим летом. Футболист пока не подтвердил это своим заявлением.

Уточнения

А́ренд Мартейн «Арне» Слот (нидерл. Arend Martijn «Arne» Slot; родился 17 сентября 1978) — нидерландский футболист и тренер. Главный тренер английского клуба «Ливерпуль».

