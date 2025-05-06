Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аргентинка Софья Головкина продолжает победный путь в боксе
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Натуральное удобрение: готовим жидкий настой из картофельных очисток
Звездный спортсмен, обвинённый 16 массажистами, уволен своей командой
Какие авто забирают все титулы на вторичном рынке: вам не покажется странным, что в топе снова Lada
Выбирает не человек, а судьба: какое животное связано с вашим месяцем рождения и почему это не случайно
Всё, что зима сломала — весна покажет: рассказываем, как не попасть на дорогое ТО
Частный космос: что стоит за стремительным ростом этой индустрии
Секреты идеального барбекю: как соль на углях может изменить ваше приготовление мяса

Покидает зону комфорта: ключевой игрок Ливерпуля уходит после двадцати лет

1:25
Спорт

Футболист "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не будет продлевать свой контракт после истечения срока его действия в конце сезона и ищет новые вызовы.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Хотя в объявлении об этом не говорилось, слухи о том, что игрок мадридского "Реала" с лета станет защитником сборной Англии, ходят уже давно. Трент Александер-Арнольд, воспитанник мерсисайдского клуба и ключевой игрок, покидает "Ливерпуль", имея в кармане второй чемпионский титул в своей карьере.

25-летний игрок сборной Англии поделился эмоциональным прощальным сообщением на своей странице в социальных сетях, в котором подчеркнул, что принял самое трудное решение в своей жизни.

Как он пишет, "Ливерпуль" был его домом на протяжении всей карьеры, но теперь пришло время выйти из зоны комфорта. Он оставался ключевой фигурой при преемнике немецкого тренера Арне Слоте, и хотя в течение сезона у него было несколько коротких отсутствий из-за травм, ему все же удалось сыграть в 30 матчах лиги и в общей сложности в 41 официальном матче в сезоне 2024-2025.

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Александер-Арнольд станет игроком "Реала" этим летом. Футболист пока не подтвердил это своим заявлением.

Уточнения

А́ренд Мартейн «Арне» Слот (нидерл. Arend Martijn «Arne» Slot; родился 17 сентября 1978) — нидерландский футболист и тренер. Главный тренер английского клуба «Ливерпуль».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Шоу-бизнес
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева Аудио 
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Садоводство, цветоводство
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
Частный космос: что стоит за стремительным ростом этой индустрии
Секреты идеального барбекю: как соль на углях может изменить ваше приготовление мяса
Четыре фасона, которые моментально скрывают живот и делают вас стройнее
Покидает зону комфорта: ключевой игрок Ливерпуля уходит после двадцати лет
Настя Ивлеева показала, как проводит время с мужем в деревне
Узбекистан открывает новую эру: высокоскоростная железная дорога соединит Хиву и Ташкент
Первый билет на дирижабль Airlander 10: как можно стать одним из 100 пассажиров
Отношения США и Японии резко обострились: Токио требует капитуляции
Подземный канал между Каспием и Чёрным морями — Этот проект может изменить логистику
Рецепт, который не подведет: армянский плов с сухофруктами для праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.