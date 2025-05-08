Гвардиола назвал самого сложного тренера, с которым он когда-либо работал

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Один из самых успешных футбольных тренеров Пеп Гвардиола рассказал, с каким тренером ему было труднее всего работать.

Фото: commons.wikimedia.org by Руфус46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пеп Гвардиола

Речь идет о Юргене Клоппе, бывшем игроке "Ливерпуля". Об этом Пеп рассказал в ходе тренерского курса УЕФА в Испании.

В отрывке, опубликованном в социальных сетях, менеджер "Манчестер Сити" заявил, что потратил "дни и ночи", пытаясь понять, как остановить "Ливерпуль" Клоппа. Он назвал его самым большим испытанием в тренерской карьере.

Под руководством Клоппа "Ливерпуль" вырвался вперед и выиграл чемпионат Англии спустя 30 лет в сезоне 2019/20, а также выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2018/19. В конце прошлого сезона он ушел с поста тренера "красных" после восьми с половиной лет руководства и теперь является глобальным директором по футболу Red Bull.

Уточнения

Ю́рген Но́рберт Клопп (нем. Jürgen Norbert Klopp, немецкое произношение: [ˈjʏʁɡn̩ ˈklɔp] ; род. 16 июня 1967[…], Штутгарт) — немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника.

