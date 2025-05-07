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От борьбы за выживание до рекорда: 7 команд от Англии в Лиге чемпионов — возможно ли это?

2:15
Спорт

Семь английских футбольных команд могут сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Драматическое поражение "Арсенала" со счетом 1:2 от "Борнмута" в 35-м туре Премьер-лиги серьезно пошатнуло позиции лондонцев в борьбе за первые места. После поражения на стадионе "Виталити" команда Микеля Артеты опережает идущий на шестом месте "Ноттингем Форест" всего на семь очков, в то время как "Челси" и "Астон Вилла", занимающие пятое и седьмое места соответственно, также находятся на одинаковом расстоянии. Еще ближе к "канонирам" находятся "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", которые также борются за места в первой пятерке.

Несмотря на то, что "Арсенал" по-прежнему имеет преимущество, у него есть гипотетический сценарий выпадения из первой пятерки и потери прямого места в Лиге чемпионов. Это было бы особенно иронично, учитывая тот факт, что именно "канониры" стали главной причиной того, что Англия получила дополнительную квоту после победы над "Реалом" со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинала турнира.

Если "Арсенал" действительно окажется за пределами первой пятерки, но выиграет Лигу чемпионов, клуб автоматически получит статус чемпиона Европы. Это будет означать, что Премьер-лига отправит на следующий турнир шесть команд.

Ситуация может стать ещё более необычной, если в Лиге Европы победят "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм" — вполне возможный сценарий, учитывая положение английских клубов в турнире. Победитель Лиги Европы также автоматически получит путевку в Лигу чемпионов, что увеличит представительство Англии до рекордных семи команд.

Подобный прецедент будет не первым в истории. В сезоне 2017/18 пять английских клубов — "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — приняли участие в групповом этапе после того, как "Юнайтед" выиграл Лигу Европы.

Приближаются ключевые раунды Премьер-лиги, которые дадут ответ на вопрос, повторится ли история или будет ли она превзойдена.

Уточнения

«Манче́стер Си́ти» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Сити», англ. Manchester City Football Club, английское произношение: [ˈmæntʃɪstər 'sɪtɪ 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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