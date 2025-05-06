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Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги

1:33
Спорт

Бывший футболист и бывший тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес считается букмекерами фаворитом на пост тренера "Тоттенхэма", который в этом сезоне Премьер-лиги очень плохо выступает.

Xavi Hernandez at the 2016 Soccerex Asian Forum in Doha. Doha Stadium Plus/K Mohan
Фото: flickr.com by Doha Stadium Plus Qatar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Xavi Hernandez at the 2016 Soccerex Asian Forum in Doha. Doha Stadium Plus/K Mohan

Еще одним тренером, рассматриваемым на должность менеджера в Лондоне, является Маурисио Почеттино, а Томас Франк рассматривается в качестве третьего кандидата.

"Тоттенхэм" занимает лишь 16-е место в Премьер-лиге — рейтинг, не отвечающий амбициям руководства. Тем не менее, Ангелосу Постекоглу удалось подвести команду в шаге от выхода в финал Лиги Европы: в первом полуфинале "Шпоры" дома обыграли "Будё/Глимт" со счетом 3:1, и в четверг они попытаются завершить начатое. Однако Постекоглу, скорее всего, не останется у руля команды после окончания сезона.

Греческий специалист возглавляет "Тоттенхэм" с лета 2023 года. Хави, который, по слухам, является его преемником, сейчас без работы. Он возглавлял "Барселону" с 2021 по 2024 год.

Маурисио Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год, а затем работал тренером "ПСЖ" и "Челси". Сейчас он является главным тренером национальной сборной США.

Что касается Томаса Франка, то он возглавляет "Брентфорд", который занимает девятое место в Премьер-лиге.

Уточнения

Хавье́р Эрна́ндес Кре́ус (кат. Xavier Hernández i Creus, [ˈʃaβjeɾˈnandeθ]; род. 25 января 1980, Тарраса, Каталония), более известный как Ха́ви — испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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