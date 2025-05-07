Тони Кроос уверен, что этот игрок важнее для Барселоны, чем Ямаль, Рафинья и Левандовски

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Легенда мадридского "Реала" Тони Кроос назвал полузащитника "Барселоны" Педри самым ключевым игроком в составе каталонцев — даже более важным, чем звезды нападения Ламин Ямаль, Рафинья и Роберт Левандовски.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

В этом сезоне "Барселона" уже выиграла Кубок Испании, лидирует в Ла Лиге с преимуществом в четыре очка и является полуфиналистом Лиги чемпионов, борясь за европейский требл (первые места сразу в трёх турнирах).

Несмотря на то, что у него одна из сильнейших атак в Европе, Кроос считает, что Педри — душа команды.

В интервью изданию Marca немецкий полузащитник прокомментировал:

"Он лучший в мире на своей позиции. Для меня такой игрок, как Педри, важнее, чем Ямал, Рафинья или Левандовски. Да, они решают исход игр, но для этого им нужен такой игрок, как Педри. Он тот, кто принимает решения. Когда он не играет, это сразу заметно — не важно, с кем вы играете".

Кроос подчеркнул впечатляющую статистику испанца:

"В Лиге чемпионов Педри доминирует в каждой игре, а в Ла Лиге он производит еще большее впечатление — в среднем он обходит 11-12 защитников за игру, что крайне сложно для полузащитника. Педри — один из немногих, кто умеет вести мяч в ограниченном пространстве.

Он помогает на каждом этапе игры".

"Барселона" вернулась на европейскую арену 6 мая визитом в "Милан" против "Интера" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Но там в итоге проиграла 3:4, тем самым вылетев из турнира.

Уточнения

То́ни Кро́ос (нем. Toni Kroos, немецкое произношение: [ˈtoːni ˈkʁoːs]; 4 января 1990, Грайфсвальд, Росток, ГДР) — немецкий футболист, выступавший на позиции центрального полузащитника.



Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании. Чемпион Европы 2024 года.

