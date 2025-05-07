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Три незаменимых правила пауэрлифтинга: вот как достичь успеха без лишних усилий

2:12
Спорт

Благодаря большому количеству мышечных групп, которые задействуют упражнения из пауэрлифтинга и весам, которые они позволяют поднимать, приседания, жимы лежа и становая тяга сильно стимулируют нервно-мышечную и эндокринную системы и делают человека сильным.

Штанга
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Штанга

Три причины, по которым вам следует начать тренироваться со штангой:

  1. Ваш вид спорта требует очень высокого уровня абсолютной силы.
  2. Вам необходимо максимально увеличить мышечную массу.
  3. Вам нравится получать заряд адреналина от поднятия тяжестей.

Не нужно стремиться к результатам профессиональных триатлонистов. Спортсмен, занимающийся скоростно-силовыми видами спорта, должен заниматься пауэрлифтингом в соответствии с подходом 80%, описанным основателем Patagonia Ивоном Шуинаром в его книге "Let My People Go Surfing".

"Я всегда считал себя восьмидесятипроцентником. Мне нравится с головой погружаться в спорт или занятие, пока я не достигну восьмидесятипроцентного уровня эффективности. Чтобы выйти за его пределы, требуется определенный уровень одержимости и специализации, который мне не нравится. Как только я достигаю восьмидесятипроцентного уровня, мне нравится переходить к чему-то совершенно другому", — сказал он.

Так к каким же цифрам следует стремиться?

Стандарты силы Сертификация SFL Barbell, 1 повторение:

Жим лежа

  • Женщины — 0,75x масса тела
  • Мужчины — 1,25x массы тела

Становая тяга

  • Женщины — 1,5x масса тела
  • Мужчины — 2x веса тела
  • Приседания со штангой на спине
  • Женщины — 1,25x массы тела
  • Мужчины — 1,75x массы тела

Достичь таких результатов может каждый, используя простые программы и минимальные временные затраты.

Стать сильнее и оставаться "функциональным" помогут двусторонние упражнения с гантелями, а также односторонние упражнения с гирей и упражнения с собственным весом.

Уточнения

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — «сила, мощь» + lifting — «поднятие»), или силовое троеборье — это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления предельно тяжёлого для спортсмена веса.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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