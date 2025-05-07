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Как приготовить протеиновый порошок дома: для этого понадобится всего 3 ингредиента

2:03
Спорт

Можно легко приготовить свой собственный протеиновый порошок благодаря этому домашнему рецепту. Сделанный из трех видов семян — чиа, конопли и тыквы, которые содержат растительный белок, этот порошок быстро готовится, поэтому вы можете отказаться от покупных.

семена чиа
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
семена чиа

Этот протеиновый порошок легко смешивается с вашим любимым смузи или пудингом чиа. Его также можно использовать в выпечке, такой как кексы или хлеб.

Для лучшей текстуры рекомендуется использовать мельницу для специй. Если вы будете использовать высокоскоростной блендер, будьте осторожны, чтобы не слишком сильно измельчать смесь.

Слишком сильное измельчение может превратить семена в пасту, а не в порошок. Семена конопли являются полноценным источником растительного белка, поскольку они содержат девять незаменимых аминокислот, которые наш организм не может вырабатывать.

Эти аминокислоты поддерживают множество функций, включая восстановление клеток и рост мышц.

Употребление большего количества семян конопли может также помочь уменьшить воспаление, поскольку они содержат жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые помогают регулировать воспаление в организме.

Семена чиа содержат комбинацию клетчатки, пребиотиков, антиоксидантов и омега-3, все из которых могут способствовать здоровью кишечника, поскольку они стимулируют рост полезных бактерий. Они также содержат белок, железо и кальций — питательные вещества, которых может не хватать людям, придерживающимся веганской или вегетарианской диеты, поэтому добавление большего количества семян чиа в свой рацион может быть полезным.

Пепитас (ядра тыквенных семечек) — одни из лучших семян, которые можно есть, если вы хотите добавить больше белка в свой рацион. Порция пепитас весом в 1 унцию содержит 8 граммов белка и около 14% от суточной нормы железа.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей. Семена чиа традиционно употребляются в пищу жителями некоторых стран Латинской Америки (особенно Мексики), а также на юго-западе США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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