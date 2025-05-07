Тренировки для людей 60+: вот лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера

Ученые из США провели эксперимент среди людей старше 60 лет, у которых есть легкие нарушения памяти. Так исследователи выяснили, какие физические нагрузки будут особенно полезны, чтобы защитить мозг.
До начала эксперимента добровольцы вели малоподвижный образ жизни. Их разделили на две группы. Первой назначили аэробные тренировки средней и высокой интенсивности. Второй — упражнения на растяжку и поддержание баланса.
Как они тренировались:
Далее он присутствовал на двух из четырех еженедельных тренировок.
Результаты сравнили с обследованиями у пожилых, которые не занимаются спортом.
Оказывается, что регулярные тренировки высокой или низкой интенсивности могут остановить ухудшение памяти у взрослых с легкими нарушениями, сообщает KP. RU.
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