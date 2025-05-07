Тренировки для людей 60+: вот лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера

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Ученые из США провели эксперимент среди людей старше 60 лет, у которых есть легкие нарушения памяти. Так исследователи выяснили, какие физические нагрузки будут особенно полезны, чтобы защитить мозг.

Фото: freepik пожилые люди

До начала эксперимента добровольцы вели малоподвижный образ жизни. Их разделили на две группы. Первой назначили аэробные тренировки средней и высокой интенсивности. Второй — упражнения на растяжку и поддержание баланса.

Как они тренировались:

тренировки 4 раза в неделю по 45 минут, включая разминку и заминку;

общая длительность эксперимента — 12 месяцев;

первые 8 занятий проводили под присмотром тренера.

Далее он присутствовал на двух из четырех еженедельных тренировок.

Результаты сравнили с обследованиями у пожилых, которые не занимаются спортом.

Оказывается, что регулярные тренировки высокой или низкой интенсивности могут остановить ухудшение памяти у взрослых с легкими нарушениями, сообщает KP. RU.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

