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Стадион-гигант на старой земле: Манчестер в шаге от нового будущего

2:03
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает амбициозную перестройку, способную изменить облик не только клуба, но и целого района. Старейший стадион Old Trafford получит соседа — футуристический стадион на 100 000 мест, который обещает стать не просто ареной, а новым символом европейского футбола.

Стадион
Фото: From geograph.org.uk by Anthony Parkes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стадион

Архитектурный гигант нового поколения

Проектом руководит один из совладельцев клуба — сэр Джим Рэтклифф, ставший миноритарным владельцем в феврале прошлого года. Вместо дорогостоящей реконструкции старого стадиона, клуб принял решение строить с нуля.

Проект разрабатывает именитое бюро Foster + Partners, и первые изображения уже впечатляют: ультрасовременные формы, передовые технологии и экологичные решения — всё ради комфорта зрителей и минимального влияния на природу.

Новый стадион — толчок для всего района

Но дело не только в спорте. Новый стадион должен стать ядром масштабной городской регенерации, преобразившей район Old Trafford. Тысячи новых рабочих мест, рост туристического потока и оживление местной экономики — всё это ожидается уже на этапе строительства.

Технологии, зрелищность и устойчивость

Каждый элемент нового стадиона продуман до мелочей. Конструкция будет включать энергоэффективные системы, инновационные решения для регулирования людских потоков и уникальный зрительский опыт. Упор сделан на устойчивое развитие: от архитектурного дизайна до логистики и эксплуатации.

Что ждёт фанатов и сам клуб

Стадион будет построен рядом с действующим Old Trafford, что позволит избежать временного переселения команды. Такое решение — редкость и одновременно удача: клуб продолжит выступать на родной арене, пока идёт строительство новой.

С открытием нового стадиона Manchester United укрепит свою репутацию на мировой арене и откроет новые горизонты для роста.

Уточнения

Ма́нчестер (англ. Manchester; /ˈmænɪstər, -ɛs-/) — город и метрополитенский район в Северо-Западной Англии, графство Большой Манчестер.

Стадио́н — один из видов сооружений для спортивных целей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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