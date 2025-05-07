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Эти три простых упражнения избавят от боли в спине и сделают вашу её сильной

Спорт

Ты сидишь за компьютером по восемь часов в день? Тогда спина точно требует внимания. Нет, не для фоток на пляже — а чтобы не болела, держала осанку и не подвела в самый неподходящий момент. К счастью, подкачаться можно и без зала. Достаточно коврика, обычного полотенца и немного терпения.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Почему стоит тренировать спину

Сильная спина — это не только красиво. Это твоя защита от сутулости, болей в пояснице и утомления. Не обязательно таскать штангу — достаточно упражнений с собственным весом и пары полезных привычек.

Простые упражнения дома — ничего лишнего

С полотенцем:

  • Изометрическая тяга: держи полотенце на уровне плеч, тяни в стороны и подтягивай к груди. Задержи на 3–5 секунд. Повтори 10–12 раз.
  • Lat pull: руки с полотенцем над головой. Тяни его в стороны и опускай за голову. Следи за лопатками. Сделай 10–15 повторений.
  • Скапулярные шраги: полотенце за спиной, руки в обратном хвате. Поднимай и опускай плечи. Отлично для осанки.

Без инвентаря:

  • Супермен: лёжа на животе, подними руки, ноги и голову. Держи спину в нейтрали.
  • Кобра (йога): подними грудь, упираясь ладонями. Не переразгибай поясницу.
  • Планка: стойка на локтях или ладонях, спина ровная. Вариант — с касанием противоположных плеч.
  • Гиперэкстензия: лёжа на животе, поднимай только верхнюю часть тела.
  • Bird-dog: стоя на четвереньках, подними противоположные руку и ногу. Удержи, вернись, повтори.

Пример недельной рутины

Понедельник: Superman, планка, гиперэкстензия, изометрическая тяга.
Среда: Кобра, bird-dog, lat pull.
Пятница: Микс упражнений, добавь скапулярные шраги.
Не забывай про лёгкую растяжку в конце и перерывы между подходами.

Ежедневные мелочи, которые укрепляют спину

  • Сидишь — держи спину прямо, стопы — на полу.
  • Вставай каждый час и немного потянись.
  • Поднимаешь что-то — сгибай колени, не спину.
  • Делай растяжку: вращения плеч, наклоны, йога.
  • Питайся правильно и не забывай про сон — мышцы растут и восстанавливаются не только от тренировок.

Главное — не переборщи

Начни с малого и увеличивай нагрузку постепенно. Не гонись за количеством — техника важнее. Помни: даже с полотенцем можно сделать спину сильной, если действовать с умом.

Уточнения

Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension - "переразгибание, перерастяжение") — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.

Пла́нка (через нем. Planke — "доска, половица", от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — "очищенный от ветвей ствол") — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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