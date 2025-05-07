Эти три простых упражнения избавят от боли в спине и сделают вашу её сильной

Ты сидишь за компьютером по восемь часов в день? Тогда спина точно требует внимания. Нет, не для фоток на пляже — а чтобы не болела, держала осанку и не подвела в самый неподходящий момент. К счастью, подкачаться можно и без зала. Достаточно коврика, обычного полотенца и немного терпения.
Сильная спина — это не только красиво. Это твоя защита от сутулости, болей в пояснице и утомления. Не обязательно таскать штангу — достаточно упражнений с собственным весом и пары полезных привычек.
С полотенцем:
Без инвентаря:
Понедельник: Superman, планка, гиперэкстензия, изометрическая тяга.
Среда: Кобра, bird-dog, lat pull.
Пятница: Микс упражнений, добавь скапулярные шраги.
Не забывай про лёгкую растяжку в конце и перерывы между подходами.
Начни с малого и увеличивай нагрузку постепенно. Не гонись за количеством — техника важнее. Помни: даже с полотенцем можно сделать спину сильной, если действовать с умом.
Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension - "переразгибание, перерастяжение") — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.
Пла́нка (через нем. Planke — "доска, половица", от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — "очищенный от ветвей ствол") — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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