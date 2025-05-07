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Топи килограммы на кухне, а не в зале: эта домашняя тренировка творит чудеса

1:58
Спорт

Похудеть без спортзала — реально. Особенно если не тратить силы впустую и тренироваться с умом. Важный момент: упражнения нужно не просто делать, а делать их правильно и регулярно.

Тонкая талия
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Тонкая талия

Почему тренировки не всегда работают

Одна из главных ошибок — "наградить" себя за занятия пироженкой или проваляться на диване весь оставшийся день. В итоге сжигается меньше калорий, чем хотелось бы.

Лучший путь — совместить тренировки с пересмотром рациона. И необязательно идти в зал. Главное — делать это стабильно, хотя бы 3-4 раза в неделю.

Почему силовые тренировки важнее кардио

Силовые нагрузки помогают не только похудеть, но и сохранить мышечную массу, а значит, ускоряют метаболизм. Чем больше мышц — тем активнее организм расходует энергию даже в покое. К тому же крепкие мышцы — защита от травм и проблем с костями в будущем.

Идеальный домашний комплекс: всего 3 упражнения

1. Приседания с махами ног. Присед — встали — мах ногой в сторону. По 10 раз на каждую сторону. Задействуются ноги, пресс, бедра.

2. Боковая планка. Опора на один локоть, тело вытянуто, мышцы в тонусе. Задержаться на 30 секунд с каждой стороны. Отлично работает косой пресс и корпус.

3. Обратные скручивания. Лёжа на спине, подтягивайте колени к груди, напрягая пресс. 20 повторов. Отлично прокачивает нижнюю часть живота.

Когда тренироваться

По словам специалиста ЦНИИ эпидемиологии Киры Глинки для похудения лучше всего тренироваться утром — до 10 часов. В это время организм охотнее сжигает жир, а не гликоген. Если цель — мышцы, подключайте вечер.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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