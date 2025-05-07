Быстрее, чем думаешь: какой шаг защищает от инсульта, инфаркта и старости

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1:55
Спорт

Кажется, ходить умеют все. Но оказывается, темп прогулки — это не просто привычка, а фактор, способный продлить жизнь. Новое масштабное исследование показало: чем быстрее человек ходит, тем меньше риск сердечной аритмии.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Медленно, средне или быстро

Ученые изучили более 420 тысяч анкет. Участников разделили на три группы: с медленным темпом (менее 5 км/ч), средним (5-6,5 км/ч) и быстрым (более 6,5 км/ч). Выводы удивили:

  • средний темп снижал риск аритмии на 35%,
  • быстрый — уже на 43%.

Что происходит с телом при быстрой ходьбе

Те, кто двигался быстрее, чаще были в хорошей форме: меньше весили, имели меньшую талию, лучшее состояние сосудов и меньше хронических болезней. По сути, их организм реже подводил — и в покое, и под нагрузкой.

Цифры, которые заставляют задуматься

За 13 лет наблюдений аритмия развилась у 9% участников. Но именно у тех, кто больше и быстрее ходил, этот риск снижался. Женщины, люди младше 60 лет, с нормальным весом и высоким давлением получали от ходьбы максимальную пользу.

Как работает "лекарство" из шагов

Быстрая ходьба:

  • помогает сердцу качать кровь эффективнее,
  • стабилизирует давление,
  • уменьшает воспаление,
  • балансирует работу нервной системы.

И да, не так уж важно, идете ли вы по парку, дорожке или пересеченной местности — главное, двигайтесь.

Важно помнить

Исследование пока не доказывает причинно-следственную связь, но тенденция очевидна. Ходьба — один из самых простых и безопасных способов сохранить здоровье сердца.

Уточнения

Шаг — движение ногой при ходьбе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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