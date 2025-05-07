Быстрее, чем думаешь: какой шаг защищает от инсульта, инфаркта и старости

Кажется, ходить умеют все. Но оказывается, темп прогулки — это не просто привычка, а фактор, способный продлить жизнь. Новое масштабное исследование показало: чем быстрее человек ходит, тем меньше риск сердечной аритмии.
Ученые изучили более 420 тысяч анкет. Участников разделили на три группы: с медленным темпом (менее 5 км/ч), средним (5-6,5 км/ч) и быстрым (более 6,5 км/ч). Выводы удивили:
Те, кто двигался быстрее, чаще были в хорошей форме: меньше весили, имели меньшую талию, лучшее состояние сосудов и меньше хронических болезней. По сути, их организм реже подводил — и в покое, и под нагрузкой.
За 13 лет наблюдений аритмия развилась у 9% участников. Но именно у тех, кто больше и быстрее ходил, этот риск снижался. Женщины, люди младше 60 лет, с нормальным весом и высоким давлением получали от ходьбы максимальную пользу.
Быстрая ходьба:
И да, не так уж важно, идете ли вы по парку, дорожке или пересеченной местности — главное, двигайтесь.
Исследование пока не доказывает причинно-следственную связь, но тенденция очевидна. Ходьба — один из самых простых и безопасных способов сохранить здоровье сердца.
Шаг — движение ногой при ходьбе.
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