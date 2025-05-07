Живот сдулся: какие 4 упражнения превращают боки в пресс — даже если лень

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Живот, выданный как будто пивом, на самом деле не обязательно связан с хмельным напитком. Это просто жир, скопившийся на талии — и с ним стоит бороться не из эстетики, а ради здоровья.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

Профессор Ахил Сайед (Королевская больница Солфорда) предупреждает: лишний жир в области живота — это не только про штаны, которые не застёгиваются. Это история о диабете, деменции и сердце, которое сдаётся раньше времени.

Чем опасен пивной живот

1. Диабет второго типа

Висцеральный жир обволакивает внутренние органы, мешая работе печени и поджелудочной. Возникает инсулинорезистентность — предвестник диабета и множества сопутствующих проблем.

2. Болезни сердца

Лишний жир увеличивает риск атеросклероза, гипертонии и инфарктов. Жировые бляшки в артериях нарушают ток крови, а алкоголь и малоподвижность только усиливают угрозу.

3. Деменция

Жир в области талии может повлиять и на мозг. Он ухудшает кровообращение и ускоряет возрастную атрофию мозга — а значит, повышает риск деменции и болезни Альцгеймера.

И это ещё не всё: избыточный вес в этой зоне влияет на сон, настроение, суставы и даже готовность заниматься спортом.

Что делать? Двигаться

Вот 4 упражнения, которые реально работают против живота. Выполнять их можно и дома, и на улице — без тренажёров и сложных приспособлений.

Прыжки со скакалкой

Активно включают икры, бедра, пресс, бицепсы и даже кисти.

Режим: 5 подходов по 50 секунд.

Берпи

Многофункциональный жиросжигатель: нагружает все группы мышц, включая руки, ноги и грудь.

Режим: 4 подхода по 40 секунд.

Джампинг джек

Увеличивает пульс и разбавляет монотонность тренировок.

Режим: 5 подходов по 30 секунд.

Болгарские выпады с прыжком

Прорабатывают ноги эффективнее приседаний, особенно в домашних условиях.

Режим: 5 подходов по 40 секунд.

Секрет — в регулярности. Делайте эти упражнения хотя бы 3-4 раза в неделю, и "пивной живот" начнёт сдавать позиции.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

