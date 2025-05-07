Каждый шаг — на вес золота: сколько их нужно, чтобы растаял один килограмм

Тысячи людей скачивают шагомеры и ставят себе заветную цель — пройти 10 000 шагов в день. Но давай скажем честно: этот порог давно стал "психологическим" больше, чем научным. А что, если хочется не просто "гулять для галочки", а реально похудеть? Например — сбросить 1 килограмм.
Разберёмся, сколько шагов действительно нужно сделать, чтобы ушёл хотя бы один лишний.
Начнём с базовой математики. Один килограмм жира — это примерно 7 700 калорий. Да, жир — штука упрямая и запасливая. Чтобы сжечь килограмм, нужно либо столько потратить, либо настолько меньше съесть. Или совместить оба подхода.
В среднем, при ходьбе человек тратит от 0,03 до 0,05 калории на шаг, в зависимости от веса, скорости и рельефа. Возьмём усреднённое значение — 0,04 калории на шаг.
Теперь — считаем:
7 700 калорий ÷ 0,04 = 192 500 шагов.
Да, почти 200 тысяч шагов нужно пройти, чтобы похудеть на килограмм только за счёт ходьбы.
Допустим, ты проходишь по 10 000 шагов в день (что, кстати, уже довольно круто). Тогда:
192 500 ÷ 10 000 = почти 20 дней.
То есть один килограмм — это примерно 2-3 недели ходьбы, если не менять питание и не добавлять другие тренировки.
Вот несколько вариантов:
15 000 шагов в день — и килограмм уйдёт за 12-13 дней
20 000 шагов в день — уже через 9-10 дней
Ходьба в горку или с утяжелением — ускорит расход калорий почти в 1,5 раза
Сочетание с умеренным дефицитом калорий (минус 200-300 ккал в день) — и результат может прийти в два раза быстрее
Вес имеет значение: чем он выше, тем больше калорий тратится на тот же путь
Скорость тоже важна: прогулка в парке и энергичная ходьба — это совсем разный расход
Регулярность рулит: лучше 30 минут каждый день, чем 3 часа раз в неделю
Питание решает всё: без пересмотра рациона даже 25 000 шагов могут не спасти
Ходьба — отличный способ включиться в движение, сжигать калории и поддерживать форму. Но чтобы реально похудеть, одних шагов часто недостаточно. Добавляй к ним умное питание, сон, воду и немного силы воли — и результат не заставит себя ждать.
Шаг — движение ногой при ходьбе.
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