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Каждый шаг — на вес золота: сколько их нужно, чтобы растаял один килограмм

Спорт

Тысячи людей скачивают шагомеры и ставят себе заветную цель — пройти 10 000 шагов в день. Но давай скажем честно: этот порог давно стал "психологическим" больше, чем научным. А что, если хочется не просто "гулять для галочки", а реально похудеть? Например — сбросить 1 килограмм.

Кроссовки
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кроссовки

Разберёмся, сколько шагов действительно нужно сделать, чтобы ушёл хотя бы один лишний.

Один килограмм — сколько это калорий

Начнём с базовой математики. Один килограмм жира — это примерно 7 700 калорий. Да, жир — штука упрямая и запасливая. Чтобы сжечь килограмм, нужно либо столько потратить, либо настолько меньше съесть. Или совместить оба подхода.

Сколько калорий сжигается на шаг

В среднем, при ходьбе человек тратит от 0,03 до 0,05 калории на шаг, в зависимости от веса, скорости и рельефа. Возьмём усреднённое значение — 0,04 калории на шаг.

Теперь — считаем:
7 700 калорий ÷ 0,04 = 192 500 шагов.

Да, почти 200 тысяч шагов нужно пройти, чтобы похудеть на килограмм только за счёт ходьбы.

А если растянуть на дни

Допустим, ты проходишь по 10 000 шагов в день (что, кстати, уже довольно круто). Тогда:

192 500 ÷ 10 000 = почти 20 дней.

То есть один килограмм — это примерно 2-3 недели ходьбы, если не менять питание и не добавлять другие тренировки.

А если ускорить процесс

Вот несколько вариантов:

  • 15 000 шагов в день — и килограмм уйдёт за 12-13 дней

  • 20 000 шагов в день — уже через 9-10 дней

  • Ходьба в горку или с утяжелением — ускорит расход калорий почти в 1,5 раза

  • Сочетание с умеренным дефицитом калорий (минус 200-300 ккал в день) — и результат может прийти в два раза быстрее

Важные нюансы

  • Вес имеет значение: чем он выше, тем больше калорий тратится на тот же путь

  • Скорость тоже важна: прогулка в парке и энергичная ходьба — это совсем разный расход

  • Регулярность рулит: лучше 30 минут каждый день, чем 3 часа раз в неделю

  • Питание решает всё: без пересмотра рациона даже 25 000 шагов могут не спасти

Ходьба — отличный способ включиться в движение, сжигать калории и поддерживать форму. Но чтобы реально похудеть, одних шагов часто недостаточно. Добавляй к ним умное питание, сон, воду и немного силы воли — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Шаг — движение ногой при ходьбе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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