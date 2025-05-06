Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугающее отражение после покраски бровей? Спасаем цвет в домашних условиях
Залили плохой бензин? Вот что должно быть в масле, чтобы мотор не начал мстить
Растения танцуют от радости: удобрения, которые поднимут урожай до небес
Лук, который не заставит плакать: он заставит просить добавки
Не эспрессо и не капучино: вот кто тихо занял пьедестал самого полезного кофе
Старый волк надевает броню: чем УАЗ в 2025 году может удивить даже скептиков
Островок природы среди города: где можно вдохнуть свежий воздух и услышать историю каждого листа
Потери, которых не видно на карте: скольких ресурсов лишился СССР из-за немецкой оккупации
Как важно быть серьёзным: впервые на сцене КЦ Строгино

Всего одно упражнение — и ноги становятся сильнее, стройнее и подтянутее

1:27
Спорт

Если ты хочешь мощные, рельефные и выносливые ноги — не нужно тратить часы на тренажёры и сложные схемы тренировок. На самом деле, всё уже придумано: приседания — лучшее упражнение для нижней части тела, проверенное временем, наукой и тысячами тренеров по всему миру.

приседания
Фото: freepik
приседания

Приседания задействуют сразу несколько групп мышц — квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра и даже мышцы кора. Они улучшают подвижность, укрепляют суставы и связки, ускоряют метаболизм и тренируют выносливость.

А ещё это упражнение можно адаптировать под любой уровень подготовки: новичкам подойдут классические приседания с собственным весом, более продвинутые могут использовать гантели, штангу или делать болгарские сплит-приседания.

В отличие от изолированных движений, которые нагружают только одну зону, приседания запускают настоящую синергию мышц, заставляя тело работать как единое целое. Именно поэтому они дают самый мощный отклик: улучшается форма ног, сгорает жир, растёт сила и уверенность в себе.

Регулярно выполняя приседания — даже без дополнительного оборудования — ты заметишь, как тело становится более устойчивым, походка — лёгкой, а мышцы — подтянутыми и сильными. Всё, что тебе нужно, уже есть: немного места, собственный вес и решимость.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Садоводство, цветоводство
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон Аудио 
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев Аудио 
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Авто
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Островок природы среди города: где можно вдохнуть свежий воздух и услышать историю каждого листа
Как важно быть серьёзным: впервые на сцене КЦ Строгино
Потери, которых не видно на карте: скольких ресурсов лишился СССР из-за немецкой оккупации
Зачем он роется в клумбе и ест землю? Не глупость — это сигнал
Огурцы обиделись — и перестали расти: с кем они не хотят делить грядку ни за что
Всего одно упражнение — и ноги становятся сильнее, стройнее и подтянутее
Непрактичная бабушка: Ольга Волкова поделилась секретом своей жизни — вот чем она отличается от героини Папиных дочек
Зачем просто пить воду, если есть айран — холодный, солёный и с мятной искоркой
На дне океана — бомба с часовым механизмом: подводный вулкан раздувается до предела
Моющий пылесос откроет секрет безупречной чистоты: вы не поверите, что он умеет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.