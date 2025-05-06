Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила, почему стоит пересмотреть подход к классическим подтягиваниям и включить в тренировку негативные подтягивания — один из самых эффективных способов укрепить мышцы верхней части тела.
Техника проста: вы начинаете с верхней точки подтягивания — подбородок над перекладиной, а затем медленно опускаетесь вниз, пока руки не выпрямятся полностью. Это движение нужно выполнять медленно и подконтрольно, возвращаясь в мёртвый вис. Повторите цикл несколько раз.
Во время негативной фазы мышцы работают в эксцентрическом режиме — тело создаёт больше силы, но при этом тратит меньше энергии. Именно это делает негативные подтягивания незаменимыми при наборе силы и массы.
Помимо рук и спины, в работу активно вовлекаются кор, пресс, стабилизаторы позвоночника и нижняя часть спины, пишет журнал Men Today.
Всё потому, что движение вниз требует полного контроля над телом — иначе начнёте раскачиваться, и эффективность упражнения резко упадёт.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
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