Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол
Трава больше не враг: проверенные методы удаления зелёных пятен, о которых вы не знали
Новый скандал с кормом: гранулы, которые вызывают агрессию и ломку
Тайные жемчужины Шотландии: два места, которые восхищают и до сих пор малоизвестны
Моете машину у дома? Вот что грозит за такую привычку
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Прочность хвата: тест на ваши шансы дожить до 100 лет
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Домой за денежное вознаграждение: США будут платить $1000 нелегалам за добровольный выезд

Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее

1:08
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила, почему стоит пересмотреть подход к классическим подтягиваниям и включить в тренировку негативные подтягивания — один из самых эффективных способов укрепить мышцы верхней части тела.

Мужчина выполняет подтягивания
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина выполняет подтягивания

Техника проста: вы начинаете с верхней точки подтягивания — подбородок над перекладиной, а затем медленно опускаетесь вниз, пока руки не выпрямятся полностью. Это движение нужно выполнять медленно и подконтрольно, возвращаясь в мёртвый вис. Повторите цикл несколько раз.

Во время негативной фазы мышцы работают в эксцентрическом режиме — тело создаёт больше силы, но при этом тратит меньше энергии. Именно это делает негативные подтягивания незаменимыми при наборе силы и массы.

Помимо рук и спины, в работу активно вовлекаются кор, пресс, стабилизаторы позвоночника и нижняя часть спины, пишет журнал Men Today.

Всё потому, что движение вниз требует полного контроля над телом — иначе начнёте раскачиваться, и эффективность упражнения резко упадёт.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Садоводство, цветоводство
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству Аудио 
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали
Наука и техника
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали Аудио 
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Экономика и бизнес
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21 Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Один промах — и ты без защиты: как на самом деле работает санскрин
Природное оружие против клещей: как работает настой пижмы
Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле
Кошка гадит в тапки или мстит вам по ночам: это не капризы — это крик о помощи
Секретное предложение: как Наталия Власова отказалась от смелого шага во время съёмок клипа на свой главный хит
Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии
Незавершённое чудо: что не успел построить Тамерлан — и почему это важно сегодня
900 артефактов и ни одного объяснения: что нашли в земле венгерские археологи — и почему это важно
Залил с любовью, а мотор захлебнулся: что бывает, когда льёшь, не глядя на щуп
Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.