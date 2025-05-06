Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила, почему стоит пересмотреть подход к классическим подтягиваниям и включить в тренировку негативные подтягивания — один из самых эффективных способов укрепить мышцы верхней части тела.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина выполняет подтягивания

Техника проста: вы начинаете с верхней точки подтягивания — подбородок над перекладиной, а затем медленно опускаетесь вниз, пока руки не выпрямятся полностью. Это движение нужно выполнять медленно и подконтрольно, возвращаясь в мёртвый вис. Повторите цикл несколько раз.

Во время негативной фазы мышцы работают в эксцентрическом режиме — тело создаёт больше силы, но при этом тратит меньше энергии. Именно это делает негативные подтягивания незаменимыми при наборе силы и массы.

Помимо рук и спины, в работу активно вовлекаются кор, пресс, стабилизаторы позвоночника и нижняя часть спины, пишет журнал Men Today.

Всё потому, что движение вниз требует полного контроля над телом — иначе начнёте раскачиваться, и эффективность упражнения резко упадёт.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

