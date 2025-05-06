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Прочность хвата: тест на ваши шансы дожить до 100 лет

1:56
Спорт

В мире, где диагностика здоровья всё чаще требует сложных и дорогих исследований, одно из самых точных предсказаний долголетия и физического состояния — это то, что вы можете сделать прямо сейчас, сидя в кресле, сжимая теннисный мяч.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Сила хвата — одна из самых недооценённых, но надёжных метрик, по которой врачи всё чаще судят о здоровье человека. Исследования показали: она может быть более точным предсказателем преждевременной смерти, чем даже артериальное давление.

Более того, высокая сила хвата в зрелом возрасте в 2,5 раза увеличивает шансы дожить до 100 лет.

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В идеале измерение проводят с помощью динамометра — устройства, фиксирующего, с какой силой вы сжимаете рукоятку. Но, как утверждает исследователь Джошуа Дэвидсон из Университета Дерби, достаточно простого стресс-мяча.

Сожмите его и удерживайте как можно дольше — ориентиром может служить 15-30 секунд. Повторяйте тест регулярно и записывайте результат: это позволит отследить динамику вашей физической формы, пишет BBC.

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Слабый хват может не мешать в быту, но сигнализирует о гораздо более серьёзных проблемах: малоподвижный образ жизни, потеря мышечной массы, риск диабета 2 типа и даже депрессии. По словам профессора Марка Петерсона из Мичиганского университета, хват отражает состояние всей опорно-двигательной системы, а не только рук.

Хотите улучшить хват? Начните двигаться

Регулярная физическая активность — главное, что поможет улучшить силу хвата. Не обязательно тянуть штангу: даже прогулки, упражнения с собственным весом и простая активность в течение дня работают на вас.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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